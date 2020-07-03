Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 3 июля, было опубликовано постановление главного санврача РК Айжан Есмагамбетовой. В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее - COVID-19) среди населения Республики Казахстан в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 130 «Об утверждении Перечня инфекционных заболеваний, при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин» и приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 239 «Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на территории Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан обеспечить сохранение авиасообщений между регионами без увеличения числа направлений и кратности авиарейсов. 2. Акционерному обществу «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»: 1) обеспечить сокращение объема пассажирских железнодорожных перевозок; 2) приостановить движение пригородных пассажирских поездов (электричек); 3) исключить формирование общих вагонов в составе пассажирских поездов. 3. Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Центральным государственным органам, правоохранительным и специальным органам обеспечить: 1) приостановление междугородних автобусных перевозок. 2) запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей; 3) запрет деятельности торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них; 4) запрет деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, аттракционов, детских игровых площадок, батутов и другие), кинотеатров; 5) запрета деятельности всех объектов культуры (театры, концертные залы, музеи, выставки и др.); 6) приостановление деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.); 7) запрет деятельности детских оздоровительных лагерей, детских дошкольных учреждений, детских кабинетов коррекции, образовательных центров, детских развивающих центров, кружков, курсов для детей и взрослых; 8) запрет деятельности фудкортов, банкетных залов; 9) запрет деятельности СПА-центров, тренажерных залов, фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, городских, общественных пляжей, открытых аквапарков, общественных бань, саун, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра; 10) запрет деятельности крытых продовольственных и непродовольственных рынков; 11) деятельность непродовольственных магазинов более 500 м² только на доставку; 12) ограничение на перемещение населения старше 65 лет и группами более 3 человек; 13) ограничение общественного транспорта по времени (с 06:00 до 10:00, с 17:00 до 21:00 часов) с максимальным выходом общественного транспорта (автобусов, микроавтобусов, троллейбусов и другие) на линии, равномерным графиком движения, заполняемостью общественного транспорта не более 50%; 14) разрешение передвижения личного автотранспорта между регионами; 15) разрешение деятельности государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. При этом не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников); 16) разрешение деятельности медицинских центров (по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 17) разрешение деятельности объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и заполняемостью не более 50%; 18) разрешение деятельности аптек, продовольственных магазинов (минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты), продовольственных и непродовольственных рынков (вне зданий) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 19) разрешение деятельности объектов общественного питания на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 30 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 20) разрешение деятельности промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе, сельского и рыбного хозяйства, животноводства с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 21) разрешение деятельности объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники и другие) с ограничением по времени с 10:00 до 17:00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 22) организацию работы бизнес-центров (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители и др.), обменных пунктов, ломбардов, букмекерских контор с установлением графика работы в будние и выходные дни с 9.00 до 17.00 часов; 23) организацию работы ЦОНов строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0 с установлением графика работы в будние дни с 9.00 часов до 15.00 часов, работы Call центров с 9.00 ч. до 17.00 ч. а в выходные и праздничные дни запретить; 24) организацию работы АО «Казпочта» с установлением графика работы в будние дни с 8.00 до 14.00 часов, для услуг, которые не оказываются онлайн; 25) разрешение посещения парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения без развлекательных объектов группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции; 26) разрешение на индивидуальные тренировки на открытом воздухе; 27) проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, промышленных территорий, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест; 28) разрешение деятельности субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. 6. Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Департаментам контроля качества и безопасности товаров и услуг областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Департаментам полиции областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент обеспечить контроль за соблюдением карантинных мер, санитарно-дезинфекционного режима на объектах, деятельность которых разрешена. При выявлении нарушений принимать соответствующие административные меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. 7. Главные государственные санитарные врачи соответствующей территории, на транспорте, руководители структурных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности и внутренних дел, ведомства Управления Делами Президента Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации. 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 9. Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 00 минут 5 июля 2020 года.