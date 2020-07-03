По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем 4 июля ожидается +34 градуса, ночью +22. В Атырау днем столбик термометра поднимется до +38 градусов, ночью +21. В Актобе днем 32 градуса выше нуля, ночью +15. 36 градусов жары днем и +22 градуса ночью ожидается в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.