В аптеках города лекарственные препараты выдают в ограниченном количестве, не более пяти упаковок в одни руки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аким ЗКО проверил наличие жаропонижающих и антибиотиков в аптеках Уральска Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким ЗКО Гали Искалиев на своей странице в Facebook рассказал, что он проверил наличие лекарств в аптеках Уральска. - В ЗКО, как и во всех регионах страны, наблюдается повышенный спрос на лекарственные средства, в частности востребованы противовирусные, жаропонижающие, антибиотики. Руководители филиалов крупных сетей аптек розничной торговли «Ланцет» и «Талап» сообщили о том, что основные необходимые на данное время лекарственные средства, маски, антисептики имеются в наличии. Ведётся работа с поставщиками по непрерывной доставке медицинских препаратов, - пояснил глава области. - При этом в аптеках сохраняются установленные предельные цены на лекарства, а также ограничение отпуска – в одни руки не более 5 упаковок одного наименования. Стоит отметить, на call-центр «109» поступает информация от жителей о аптеках, которые искусственно увеличивают цены на лекарства. - Мы будем наказывать владельцев аптек, которые хотят воспользоваться ситуацией и продавать лекарства по завышенным ценам. Понимаю, что ограничения отпуска лекарств не самое правильное решение. Это сделано из-за того, что некоторые жители покупают с запасом или даже для перепродажи, - отметил Гали Искалиев. К слову, аптекарям было предложено сделать стандартные мини-аптечки, которые должны быть на всех предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность области. - Выдаваться мини-аптечки должны сотрудникам при первых признаках в самой первой стадии заболевания ОРВИ. Таким образом будет сохранено правило «золотого часа» и будет меньше нагрузки на наших врачей, - пояснил Гали Искалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.