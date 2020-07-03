Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте, инцидент произошел 1 июля. В линейный отдел полиции в аэропорту города Алматы поступило сообщение от представителя авиакомпании о том, что на борту воздушного судна сообщением Актобе-Алматы находится правонарушитель. – В ходе проверки транспортные полицейские установили 34-летнюю жительницу Уральска, которая, находясь на борту воздушного судна, курила сигарету. Правонарушительница была передана транспортным полицейским по прилёте авиарейса по акту командира ВС, - рассказал первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин. В отношении нарушительницы полицейские составили административный протокол по статье 441 КоАП РК "Потребление табачных изделий и (или) электронных сигарет на борту воздушного судна". На женщину наложен штраф в размере 50 МРП или 138 900 тенге. К слову, с начала года транспортные полицейские привлекли к административной ответственности более 21 тысячи граждан, в том числе за нарушение запрета курения - 1641. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.