Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что сотрудниками оперативных подразделений департамента полиции и отдела полиции района Байтерек была задержана преступная группа, которая подозревается в совершении 6 краж скота на территории районов ЗКО, в том числе в районе Байтерек - 2 факта, в Бурлинском районе - 3 и на территории Таскалинского района - 1 факт. - Скотокрадами было похищено 13 голов скота - 8 баранов, 3 КРС и 2 лошади. Задержанные являются жителями района Байтерек, Бурлинского и Акжайыкского районов. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по ст.188 УК РК "Кража". Также в этом году сотрудниками полиции была пресечена деятельность преступной группы, состоявшей из 3 жителей области, которые были изобличены в совершении 13 фактов краж скота на территориях Жангалинского и Бокейординского районов. В настоящее время досудебное расследование находится на стадии завершения, - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Кроме того, 28 июня приговором Сырымского районного суда были осуждены лидер и подельники ОПГ, занимавшиеся скотокрадством на территории Каратобинского района с 2015 по 2018 годы. - Всего за четыре года они причинили ущерб 40 жителям Каратобинского района, украв у них в общей сложности 26 лошадей и 118 голов крупного рогатого скота, причинив ущерб на сумму более 27 миллионов тенге. Всего в этом году в ходе проведения специальных и оперативно-розыскных мероприятий за совершение краж скота было задержано 87 лиц и 13 преступных групп, - пояснили в пресс-службе полиции. Кроме того, полицейские предупреждают сельчан, что в большинстве случаев скот похищается из-за халатности владельцев к сохранности своего скота и отсутствия их организованного выпаса. Хозяева, выпуская свой скот на свободные выпасы, оставляют их без присмотра на длительное время, тем самым, создавая «благоприятные» условия для воров. Так, за рассматриваемый период, в 69% случаях скот был похищен именно с вольного выпаса.