Иллюстративное фото из архива "МГ"

В пресс-службе прокуратуры ЗКО сообщили, что прокуратурой Акжайыкского района Западно-Казахстанской области обеспечен надлежащий надзор за соблюдением законности при досудебном расследовании по факту незаконной добычи рыбных ресурсов.

В этом году сотрудниками территориальной инспекции и полиции на берегу реки Жайык задержаны 12 лиц, которые выловили 25 штук осетровых видов рыб с общим весом 20,4 кг.

- Указанные жители сел Алмалы, Акбулак, Жанама, Карауылтобе, Шабдаржап с применением сетей и других нелегальных средств нарушили требование ст.39 Закона «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» о запрете добычи осетровых в реках, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Приговорами Акжаикского районного суда виновные лица осуждены по ч.3 и 4 ст.335 УК РК за незаконную добычу рыбных ресурсов к ограничению свободы, условной мере наказания сроком от 1 года до 2 лет и общественным работам на срок до 200 часов.

- С осужденных взыскан материальный ущерб в сумме 10,9 млн тенге, изъятая рыба и транспортные средства конфискованы в пользу государства, а также уничтожены орудия преступления – сети, санки, лопаты и другие. Прокуратура предупреждает, что за незаконную добычу осетровых видов рыб предусмотрена уголовная ответственность и наказания в виде штрафа, исправительных работ, привлечения к общественным работам, ареста, ограничения либо лишения свободы по ст.335 УК РК, - пояснили в пресс-службе прокуратуры ЗКО.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.