Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошел 26 июля в воинской части 25744. По данным пресс-службы Министерства обороны Республики Казахстан, солдат скончался по дороге в больницу. - Сегодня в Мангистауской области, по предварительной версии, в результате неосторожного обращения с оружием получил огнестрельное ранение в плечо военнослужащий срочной службы Агеев. По дороге в больницу военнослужащий скончался. Военно-правоохранительными органами начато расследование, - сообщили в пресс-службе ведомства. По предварительной версии ведомства, военнослужащий не произвёл контрольный спуск при разряжении оружия во время учебной стрельбы. В управлении здравоохранения Мангистауской области прокомментировали трагический инцидент гибели военнослужащего срочной службы Агеева. - Примерно в 15.00 26 июля военнослужащего с огнестрельным ранением вывезли на машине из воинской части. Бригада скорой помощи незамедлительно выехала военным на встречу. В районе здания АО «КазАзот» медики переложили раненого в карету скорой помощи и провели ряд реанимационных мероприятий. Несмотря на все манипуляции со стороны врачей, спасти мужчину не удалось, - сообщили в управлении здравоохранения области.