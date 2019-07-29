Сегодня, 29 июля, на базе региональной палаты предпринимателей "Атамекен" состоялось совещание, где были обсуждены проблемные вопросы местных предпринимателей. Как рассказала руководитель проектного офиса «AQJAIYQ – ADALDYQ ALANY» Алия Салиева, они не так давно вернулись из командировки с южных районов области, где посещали именно сельские округа, там предприниматели им рассказали о своих проблемах. - Самая главная проблема для них - государственные органы обращаются к бизнесменам за организацией каких-либо мероприятий, предоставления питания и размещением в гостиницах, организацией досуга после рабочего дня тех, кто приезжает в сельские районы. Я думаю, в Уральске есть такие же аналогичные моменты. Вот когда с Нур-Султана прибывают гости, в том числе и проверяющие, то тоже обращаются к вам с просьбой оплатить проживание, организовать питание. Конечно, бизнесу, может, необходимо помогать в проведении крупномасштабных мероприятий, но не в такой форме, как оплата, потому что у всех есть командировочные, никто за свой счет не приезжает, - сказала Алия Салиева. - Я знаю, что сейчас поступило письмо в районы от нашего акима области Гали Искалиева о том, чтобы это прекратили. Потом мне рассказывали, что Гали Нажмеденович, когда ездил в тот же Жанибек и Сайхин, проживал в гостинице, причем сам все оплачивал, и гостиничные сотрудники об этом рассказывали. Мы были свидетелями, что полицейские принимали очень много гостей в Сырыме, и тоже местные бизнесмены им делали уступки в этом плане. Это нагрузка на бизнес. Мы призываем, если возникают такие моменты, обращаться к нам, не называя даже имени и фамилии. В этом плане мы активно продолжаем работу. После чего Алия Салиева добавила, что данные моменты с жалобами они отслеживают на страницах социальных сетей. - Если есть вопросы малого и среднего бизнеса, которые не всегда находят защиту в Атамекене, могли бы к нам обращаться, - говорит Алия Салиева. - Результаты нашей проделанной работе вы также можете посмотреть на странице «AQJAIYQ – ADALDYQ ALANY» в Facebook.