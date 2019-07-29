Однако бизнесмены возмущены этим, так как все государственные служащие получают для этого командировочные деньги, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 29 июля, на базе региональной палаты предпринимателей "Атамекен" состоялось совещание, где были обсуждены проблемные вопросы местных предпринимателей. Как рассказала руководитель проектного офиса «AQJAIYQ – ADALDYQ ALANY» Алия Салиева, они не так давно вернулись из командировки с южных районов области, где посещали именно сельские округа, там предприниматели им рассказали о своих проблемах. - Самая главная проблема для них - государственные органы обращаются к бизнесменам за организацией каких-либо мероприятий, предоставления питания и размещением в гостиницах, организацией досуга после рабочего дня тех, кто приезжает в сельские районы. Я думаю, в Уральске есть такие же аналогичные моменты. Вот когда с Нур-Султана прибывают гости, в том числе и проверяющие, то тоже обращаются к вам с просьбой оплатить проживание, организовать питание. Конечно, бизнесу, может, необходимо помогать в проведении крупномасштабных мероприятий, но не в такой форме, как оплата, потому что у всех есть командировочные, никто за свой счет не приезжает, - сказала Алия Салиева. -  Я знаю, что сейчас поступило письмо в районы от нашего акима области Гали Искалиева о том, чтобы это прекратили. Потом мне рассказывали, что Гали Нажмеденович, когда ездил в тот же Жанибек и Сайхин, проживал в гостинице, причем сам все оплачивал, и гостиничные сотрудники об этом рассказывали. Мы были свидетелями, что полицейские принимали очень много гостей в Сырыме, и тоже местные бизнесмены им делали уступки в этом плане. Это нагрузка на бизнес. Мы призываем, если возникают такие моменты, обращаться к нам, не называя даже имени и фамилии. В этом плане мы активно продолжаем работу. После чего Алия Салиева добавила, что данные моменты с жалобами они отслеживают на страницах социальных сетей. - Если есть вопросы малого и среднего бизнеса, которые не всегда находят защиту в Атамекене, могли бы к нам обращаться, - говорит Алия Салиева. - Результаты нашей проделанной работе вы также можете посмотреть на странице «AQJAIYQ – ADALDYQ ALANY» в Facebook.