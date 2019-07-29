Самый дорогой суп в мире подают в Китае и варят из гнезда ласточки. Эта милая птичка строит домик для будущих птенцов лишь из своей слюны – ничего больше. Стоят ласточкины гнезда 3 тысячи долларов за 1 кг, поскольку добываются они крайне сложно, ведь ласточка вьет домик на отвесной скале.В Нью-Йорке, в ресторане для русских эмигрантов подают самые дорогие по цене пельмени. За 8 штук - 2 400 долларов, 16 штук – 4 400 долларов. А все благодаря уникальному ингредиенту – железе глубоководной рыбы-факел. От ее пигмента, готовое блюдо при слабом свете смотрится сине-зеленым на цвет.Может ли пицца стоить 4 200 долларов? Очень даже! Если в нее такая начинка: лобстер замаринованный в коньяке, икра маринованная в шампанском, копченые морепродукты, мясо оленя, итальянская ветчина из окорока с солью. И самый дорогой компонент полоски съедобной позолоты в 24 карата – все это пицца «Рояль» 007 диаметров всего 30 см.