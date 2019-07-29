Как сообщили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск, при проезде через шумовую разметку создается вибрация автомобиля, что заставляет водителя снизить скорость. - Такие полосы будут установлены исключительно перед аварийно опасными участками. В этом году были выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки протяженностью в 338 километров. Также была нанесена разметка пешеходных переходов, стрел и прочих обозначений, разметка холодным пластиком, демаркирование разметки. Помимо этого, было установлено 538 искусственной дорожной неровности, установка и замена 758 дорожных знаков, - пояснили в отделе ПТ и АД города Уральска.