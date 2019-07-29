Полностью диагноз Кайрата звучит как внутренняя гидроцефалия, задержка психомоторного развития, задержка речевого развития. По словам мамы ребенка Нурсулу Беккарнаевой, такой серьезный диагноз малышу поставили еще при рождении. – Я знаю, что у сына непростой диагноз. Знаю, что нам придется нелегко. Но я твердо уверена, что мы сможем победить болезни и минуем все испытания. Кайрат в свои четыре года не разговаривает, увеличивается объем головы. Его периодически мучают сильные боли. Мне, как матери, очень тяжело видеть беспомощное состояние сына. Поэтому я дала себе слово - во что бы то ни стало помочь своему ребенку обрести хотя бы маленький шанс на здоровое будущее, - говорит Нурсулу Беккарнаева. По словам женщины, врачи из клиники "Реацентр Оренбургский" дали семье шанс на выздоровление. До сегодняшнего дня они уже съездили в медицинский центр на свои средства и средства, которые помогли собрать им родственники и друзья. – На первом курсе нам назначали лечение микротоковой рефлексотерапией. По словам врачей, это один самых эффективных методов лечения на сегодняшний день. Оттуда мы приехали 12 июля. Для получения второго курса нам нужно быть в клинике уже 12 августа. Всего нам нужно собрать 47 тысяч рублей или 290 тысяч тенге. Для нашей семьи это неподъемные средства. Я прошу неравнодушных людей помочь нам справиться с этой бедой. Я знаю, что мир не без добрых людей, и ваше добро обязательно к вам вернется. Поддержите нашу семью в столь тяжелое для нас время, - обращается ко всем Нурсулу. К слову, 28 июля мальчику исполнилось 4 года.