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Происшествия Социум

ЧП на шахте в области Улытау: все семь работников рудника погибли

Тела всех семерых работников подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Дана Рахметова
ЧП на шахте в области Улытау: все семь работников рудника погибли

Трагедия произошла 17 февраля в Жанааркинском районе области Улытау на руднике "Жомарт", которая принадлежит корпорации "Казахмыс". Тогда в пресс-службе МЧС Казахстана сообщили, что за зоной обрушения остались 7 работников шахты.

В МЧС была организована горячая линия, а месте развернут оперативный штаб. 

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Позже стало известно о том, что на месте трагедии обнаружены тела шести рабочих, спустя несколько часов нашли тело седьмого рабочего. 

—  Тела всех семерых работников подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы, - сообщила пресс-служба МЧС.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате обрушения горной массы на руднике корпорации «Казахмыс», сообщает Ак орда. Он поручил Правительству провести тщательное расследование причин чрезвычайного происшествия, а профильным ведомствам и акимату региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

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