1 марта 2021 года заканчивается срок регистрации автомобилей, ввезенных из Армении и Кыргызстана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В январе прошлого года Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил временно зарегистрировать автомобили, ввезённые в Казахстан из стран Евразийского экономического союза и отметил, что регистрация на эти автомобили будет действовать до 1 марта 2021 года
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С 1 января 2020 года для Армении и Кыргызстана закончился переходный период по вступлению в Евразийский экономический союз.
Жители этих стран могли ввозить автомобили из-за рубежа по упрощённой процедуре, таможенная пошлина составляла 10% от стоимости машины. В это время в остальных странах ЕАЭС (Россия, Казахстан, Беларусь) растаможка ввозимого из третьих стран авто обходилась в 17% от стоимости.
Поэтому казахстанцы, которые не могли пригнать из стран вне ЕАЭС свежее авто из-за высоких таможенных пошлин, скупали дешёвые подержанные машины в Кыргызстане и Армении. По закону они должны были зарегистрировать эти авто в Казахстане через 10 дней после покупки. Однако не делали этого.
Министерство внутренних дел напоминало автовладельцам о необходимости прохождения таможенной очистки и постановки машин на учёт. В противном случае грозили штрафом в размере 10 МРП (26 510 тенге) и конфискацией автомобиля до устранения проблем с регистрацией.
После этого в разных городах Казахстана, в том числе и в Уральске,
прошли протесты автовладельцев. Водители заявили, что не могут поставить на учёт машины из-за дороговизны таможенной пошлины.
Правительство решило решить проблему автовладельцев с иностранными номерами, и президент Казахстана поручил временно зарегистрировать автомобили, ввезённые из стран ЕАЭС, при этом подчеркнул, что это акция разовая.
Таким образом, до 1 марта 2021 года автовладельцы должны были оплатить таможенные пошлины и утильсбор, а затем поставить авто на постоянный учёт. Ну или как второй вариант - вывезти авто из страны.
Однако временная регистрация даёт возможность автовладельцам время на то, чтобы оставшуюся сумму (за утильсбор и таможенную пошлину) оплатить до 1 марта 2021 года. Отметим, что пока не будет постоянной регистрации автомобиль с временной регистрацией (с желтыми номерами - прим.автора) нельзя отчуждать, передавать и продавать .
К слову, свидетельство позволит автовладельцам беспрепятственно передвигаться на зарегистрированном транспорте по Казахстану до 1 марта 2021 года. Именно на этот срок документ будет считаться действительным. А для упрощения учёта и контроля за ввезёнными автомобилями власти выдают автовладельцам новые жёлтые номера с кодом ЕАЭС – 18.
В департамента полиции ЗКО, рассказали, сколько сейчас в области "армянских" автомобилей и что будет после 1 марта 2021 года.
- Согласно предоставленным данным гражданами Западно-Казахстанской области в Республике Армения на свое имя оформлено 1444 транспортных средств. Из них 288
авто, ввезенных
согласно VIN коду с правосторонним рулевым управлением. «Желтые номера» получили владельцы 193 автомобилей. С левосторонним рулевым управлением гражданами ЗКО ввезено 1156 машин, из них «желтые номера» зарегистрировали - 963. Однако с оплатой утилизационного сбора и сбора за первичную регистрацию постановка транспортных средств, ввезенных из Республики Армения, не было зарегистрировано, - пояснили в ведомстве.
Также в ведомстве на вопрос: что грозит тем, кто не зарегистрировал ввезенное «армянское» авто до 1 марта 2021 года, ответили, что целенаправленная работа по выявлению автомашин ввезённых из Армении и не поставленных на учет в Казахстане проводиться не будет.
- После 1 марта 2021 года рекомендуется эксплуатировать такие транспортные средства, предварительно зарегистрировав их в установленном порядке, - пояснили в департамента полиции ЗКО.
Будут ли штрафовать владельцев авто, которые до сих пор передвигаются на машинах с армянскими госномерами - неизвестно. В департаменте полиции утверждают, что пока "никаких установок из МВД не поступало".
К слову, если авто ввезено из Армении до 1 февраля 2020 года, стоимость регистрации на «желтые номера» идентична постановке авто зарегистрированного в РК, то есть 8167 тенге - за госномер, 3646 тенге составит пошлина за техпаспорт, 795 тенге – сбор за регистрацию.
- Водителями "армянских" авто при совершении административных нарушений на территории РК штраф оплачивается в общем порядке, через приложение Egov.kz, Qamqor.kz, Kaspi.kz, а также в банках второго уровня РК. Если владелец "армянского" авто скрылся с места ДТП, то он устанавливается через «Единую базу данных страхования граждан» (по страховке), в случае если данные владельцы не имеют страховых полисов, они устанавливаются посредством аппаратно-программных комплексов «Ураган» и «Аркан», - рассказали в ведомстве.
Впрочем, согласно законодательству РК владельцы транспортных средств, зарегистрированных в Армении, обязаны заключить договор обязательного страхования.
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