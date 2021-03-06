Стоит отметить, что исследования Picodi.com показали, где и какие подарки дарят чаще всего на 8 марта в Казахстане. Так, согласно статистике, самая большая заинтересованность восьмым марта — в Нур-Султане, Караганде и Алматы, замыкают рейтинг Актау, Шымкент и Кызылорда — здесь спрос на подарки самый низкий, самым популярным подарком являются подарочные сертификаты — спрос на них вырос более всего в 14 из 16 городов рейтинга.

Современный рынок может предложить множество вариантов разнообразных идей для подарков. Корреспонденты "МГ" решили сделать подборку самых популярных подарков на 8 Марта и тем самым хоть немного облегчить участь мужчин. Кроме этого, мы узнали, во сколько вам обойдется тот или иной презент.Наверняка ни одна женщина не обходится безпрекрасных роз, пусть он даже подарен ни мужем и ни ухажером, вполне возможно, что красивый букет преподнесут на работе внимательные коллеги, от того цветы и считают самым распространенным и востребованным подарком в женский день. И действительно продавцы цветочных магазинов готовятся к этому дню основательно, закупают товар большими партиями и утверждают, что их не останется к утру 9 марта. Продавщица одного из самых популярных цветочных магазинов по имени Анастасия поделилась, что за неделю до 8 марта им приходится задерживаться на работе, подготовка идет полным ходом. - Да вы что, 8 марта тут будут такие очереди, что не продохнуть, так каждый год и нечему удивляться. Цветы нам заказывают не только для возлюбленных, но и для коллег, мам, теть, сестер и бабушек. Ну, конечно, в основном хорошо покупают срезы - это розы и комбинированные букеты, а на цены даже не заглядываются - наши уральские мужчины не скупятся, - признается женщина. - В последние годы стали популярны цветы в коробках, а тут уже не просто продажа готового товара, мы изготавливаем эти букеты самостоятельно, тут без хорошего флориста не обойтись. Потом сейчас очень модно дарить крашенные цветы в необычных оттенках. Но для более старшего поколения, для пожилых женщин в основном предпочитают цветы в горшочках. Стоит отметить, что в цветочных магазинах одна веточка розы стоит от 550 тенге (если она 40 сантиметров) и 1050 тенге (если веточка 70 сантиметров). К примеру, ветка красной розы высотой 120 сантиметров стоит 1650 тенге. Также популярно дарить весенние цветы - тюльпаны, стоимость одного голландского тюльпана составляет 450-500 тенге. Веточка герберы стоит от 800 тенге, гермини (орхидеи) - 450 тенге, лизиантуса - 1450 тенге, ириса - 330 тенге, лилии от 1500-2850 тенге.стоят по-разному, итак цены на них начинаются от 750 тенге, столько стоит маленький цветущий каланхоэ, хризантема стоит от 1200 тенге, гербера - от 1275 тенге, фиалка - от 2 тысяч тенге, сенполия - от 1200 тенге, антуриум можно купить за 6 тысяч тенге, бегонию - за 3 тысячи тенге, фаленопсис также от 3 тысяч тенге. И конечно, как не обойтись без самого востребованного горшечного цветка спацифиллума (иными словами, женское счастье), цены на него начинаются от 2280 тенге и достигают 7 тысяч тенге. Кстати, также неплохая альтернатива настоящему букету из цветов -Удобнее всего заказать такие букеты на Instagram-страницах, стоимость их варьируется от 3 тысяч до 30 тысяч тенге (конечно, помимо шоколада, букеты будут дополнены свежими фруктами и ягодами).также пользуются популярностью среди подарков на 8 Марта. Ведь золотое колечко или сережки подойдут абсолютно всем женщинам. Ювелирные изделия не вянут, не портятся и не теряют свой изначальный шик и блеск. Продавцы бутиков с золотом отмечают, что ежегодно перед женским днем растет спрос на ювелирные изделия, причем мужчины чаще выбирают подарок задолго до самого праздника. – Сейчас предпраздничная неделя и мужчины чаще приходят к нам, смотрят, выбирают, прицениваются. Покупать не спешат, наверное, сравнивают цены. Обычно торговля хорошо идет за 2-3 дня до праздника. Предпочтения у всех разные, порой мужчины выбирают золото более тщательнее, чем женщины. Им важен вес изделия, вид и, конечно же, значение. В последнее время большую популярность обрели кулоны-буквы и, так называемые "мамские" браслеты с фигурками детей, - говорит продавец золота Ирина. Золотой рынок предлагает широкий выбор изделий: на любой вкус, цвет и, конечно же, карман. Самый бюджетный вариант - это золотое кольцо с камнями фианитами. Цены на него начинаются от 30 тысяч тенге. Самое дорогое кольцо, которое мы встретили, стоит полмиллиона тенге, оно украшено самыми благородными драгоценными камнями - бриллиантами. Но и это не предел, продавец бутика с золотом рассказала, что на днях мужчина купил в качестве подарка золотые часы стоимостью 600 тысяч тенге.Еще одним популярным подарком на 8 Марта является. Кстати, по словам предпринимателей, в последнее время мужчины все чаще предпочитают баловать своих любимых женщин таким изысканным подарком. – Я занимаюсь продажей белья уже 12 лет, по городу есть два бутика. Последние два года мужчины все чаще покупают в качестве подарка именно нижнее белье. Причем многие предпочитают делать это дистанционно. Выбирают на странице понравившуюся модель, звонят или пишут нам, говорят размер, адрес и мы сами оформляем и доставляем подарок. Цены у меня разные, есть более бюджетные варианты, а есть и качественное итальянское белье. Кому как... Кто-то выбирает комплекты, кто-то пижамы, кто-то белье с изюминкой, зависит от вкуса и предпочтений, - говорит владелица бутика женского белья Камилла. Для тех, кто боится прогадать с размером или фасоном, бутики предлагают приобрести сертификаты от пяти тысяч тенге и выше. Мужчина покупает сертификат, дарит женщине, она в удобное для нее время приходит и выбирает понравившуюся модель. Удобно, да и мужчинам облегчает задачу.В преддверии женского дня бойкая торговля идет и в магазинахПродавцы продумывают все до мелочей, собирают так называемые бьюти боксы, в который включают наиболее популярные виды косметики. В подарочные коробочки чаще включают уходовую косметику или декоративную. Всякие маски, тоники и лосьоны, линии по уходу за волосами, средства для макияжа обязательно придутся по вкусу представительницам прекрасного пола. Цены варьируются от шести до 30 тысяч тенге, зависит от содержимого. Что касается парфюмерии, то этот вид презента не так популярен среди мужчин. – Наверное мужчины боятся прогадать, ведь каждая женщина сама выбирает свой аромат. Хороший парфюм стоит от 20 тысяч тенге, - говорят продавцы. Мужчины, работающие в крупных фирмах и компаниях, предпочитают подарить своим коллегам сертификаты на покупку косметики. Стоимость сертификатов начинается от трех тысяч тенге. Консультанты говорят, что их начали раскупать еще в начале месяца.Наверняка каждая женщина будет рада новенькомуВ магазинах электроники и техники можно приобрести как бюджетный вариант смартфона, цена на которые начинается от 30 тысяч тенге, так и более мощные и дорогие, цена которых доходит до полумиллиона тенге. Фитнес-браслеты также пользуются популярностью, стоят они от 14 тысяч тенге. Те мужчины, у которых не особо хорошо с фантазией или все же им не доставляет удовольствие напрягаться и искать тот самый подарок, предпочитают воспользоватьсяих предлагают сейчас практически во всех магазинах подарков, нижнего белья, салонах. Ах, да, кстати, скорее всего сертификат на SPA-процедуры порадовал бы каждую, стоимость сертификатов начинается от 10 тысяч тенге (так сказать, сходить в баньку попариться и получить расслабляющий массаж) и выше, да удовольствие не из дешевых, но это того стоит. Там представительницам сделают не только массаж, но и различные процедуры по омоложению кожи, в том числе обертывания. Конечно, женщины, которые по призванию повара или любят кухарничать, обрадуются красивойДействительно среди женщин, есть такая категория, которые просто получают удовольствие от времяпровождения на кухне. Для них вполне приемлемый подарок - кухонная утварь или же чайно-столовый набор из позолоченного фарфора из Франции, в Уральске такие наборы есть и они стоят от 470 тысяч тенге и выше (на 12 персон), за 420 тысяч тенге можно купить набор из Германии. Кстати, продавцы посуды отмечают, что сейчас сковородки, казаны и кастрюли, произведенные в ОАЭ, пользуются популярностью, и наборы стоят от 75 тысяч тенге, хотя один небольшой казан можно приобрести и за 15 тысяч тенге.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.