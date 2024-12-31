Что делать, если получили травмы от петард и фейерверков

Директор областной станции скорой медицинской помощи Серик Орынбасаров рассказал, что делать в первую очередь, если получили ожоги и травмы от фейерверков и петард.

Ни один новогодний праздник не обходится без новогодних атрибутов: фейерверков и петард. По данным областной станций скорой медицинской помощи ЗКО, в 2023 году обращений на «103» по поводу травм, полученных от фейерверков, не поступало. В 2022 году был зарегистрирован 1 случай.

— Но несмотря на это, необходимо соблюдать технику безопасности при использовании пиротехники, так как ее несоблюдение может привести к плачевным последствиям. Наиболее распространенными травмами являются раны на руках, ожоги кистей, травмы и ожоги глазных яблок, ожоги лица. Как правило, они возникают из-за того, что люди наклоняются над фитилем, чтобы проверить, горит он или не горит, держат ракету в руках и она взрывается прямо перед ними, направляют пиротехническое изделие в лицо себе или другим, — отметил Серик Орынбасаров.

Доктор советует, что если пострадал глаз, нельзя его промывать, что-то туда закапывать. Нужно закрыть поврежденную область чистой повязкой и немедленно вызвать скорую помощь или самостоятельно обратиться в стационар.

— Тоже самое касается и других ожоговых травм: закрыли чистой тканью и в больницу. Нельзя прикладывать к ранам снег или лед, так как он может быть грязным, что может привести к инфицированию раны. Не говоря уже о «народных методах», таких как зубная паста, масло и сметана. При выраженном болевом синдроме можно рекомендовать прием обезболивающих препаратов, таких как ибупрофен, парацетамол, анальгин в зависимости от возраста пациента, с учетом наличия аллергических реакций на лекарственные препараты в анамнезе, — говорит директор станции скорой помощи.

Также от использования пиротехники могут быть тяжёлые последствия, в том числе отрыв кисти или пальцев.

— В таких ситуациях необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь, придать пораженной конечности возвышенное положение, при выраженном кровотечении наложить импровизированный жгут на область плеча выше места повреждения. Если есть возможность, наложить чистую повязку, дать обезболивающие, постараться не паниковать, упокоить пострадавшего. Оторванную конечность положить в чистый пакет, который держать на холоде. Возможно, врачам в стационаре удастся восстановить конечность, — заключил спикер.

Напоминаем, что важно покупать пиротехническую продукцию только в специализированных магазинах или отделах, не использовать просроченные изделия, внимательно читать и соблюдать инструкцию, не курить рядом с зажженным фейерверком.