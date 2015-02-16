Минувшие выходные в Казахстане прошли под знаком серьезных политических трансформаций: заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Анатолий Башмаков неожиданно выступил в субботу с инициативой проведения в стране досрочных президентских выборов, которую в тот же день поддержали ряд депутатов нижней палаты парламента. Глядя на это, эксперты подчеркнули, что Астана готовится к грядущим катаклизмам, укрепляя вертикаль власти, пишет Lenta.ru.
Фото с сайта nazarbaev.kz
Он русский, это многое объясняет
Как это принято в рамках политической системы Казахстана, инициатива о досрочных выборах появилась из «толщи народных масс» — с соответствующей идеей выступил заместитель председателя общественной организации, которая имеет к власти очень опосредованное отношение. Да, председателем Ассамблеи народа Казахстана (АНК) числится действующий президент страны Нурсултан Назарбаев, а сама организация имеет конституционное право делегировать своих членов в национальный парламент. Но тем не менее, Ассамблея имеет в реальной политической сфере скорее, церемониальное значение — она, собственно, и была образована для того, чтобы подчеркивать высокое качество межнационального согласия в республике. Подчеркивать, но не влиять — единственный реальный политический рычаг АНК заключается в том, что секретариат организации входит в состав администрации президента Казахстана.
Однако этот же момент делает инициативу глубоко символичной. В Казахстане вообще довольно трепетно относятся к формальным символам, а когда речь идет о таком сакральном действе, как выборы президента, важной становится любая деталь. Даже тот факт, что идея «зародилась» в стенах Ассамблеи или «института гармонизации межэтнических отношений», на фоне «спора славян между собою» — имеет чрезвычайно важное с точки зрения казахстанского политического символизма, значение.
Не меньше любопытного на фоне страшилок о гипотетических планах России по аннексии севера и востока республики можно найти и в фигуре инициативного лица, предложившего досрочные выборы. Анатолий Башмаков — хоть и является заместителем председателя АНК, но при этом он, во-первых, единственный среди зампредов этнический русский, а во-вторых, депутат верхней палаты парламента от Северо-Казахстанской области. Этот контекст делает «говорящей» даже саму заявку — руководство страны тем самым обозначило доверие к «своим» русским и демонстрирует степень их вовлеченности во внутреннюю политику страны. Сугубо, кстати, казахскую.
С той же мерой можно подойти и к депутатской группе, которая признала инициативу «рациональной» — первыми заявили об этом именно парламентарии от Ассамблеи, изъявившие готовность придать идее законного звучания в стенах законодательного органа. Это должно случиться уже на неделе, но как справедливо заметил казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, один из нескольких наиболее значимых специалистов в стране, какое-то время займут «положенные ритуальные танцы: сначала все будут отказываться, потом выступать в поддержку». По его мнению, сами выборы будет логичным провести 25 апреля, эту же дату в целом поддерживают источники «Ленты.ру» в администрации президента Казахстана.
Пятая гонка
Другой вопрос, для чего казахстанской власти понадобились досрочные выборы. Следующая электоральная кампания была запланирована на 2016 год и она предполагала быть сдвоенной — в случае соблюдения графика одна за другой в стране прошли бы две кампании: парламентская и президентская. Понятно, что такую конструкцию многие сочли опасной и неприемлемой — и поэтому в стране уже довольно давно рассуждали о досрочных выборах. Правда, первыми прогнозировались, все-таки парламентские выборы, как имеющие крайне небольшое в рамках существующей политической системы значение.
Президентские выборы, в рамках этой политической мысли, рассматриваются по большей части как подтверждение легитимности действующего курса. Так, к примеру, было в 2011 году, когда в республике ожидали последствий мирового финансового кризиса — изначально инициаторы предлагали провести референдум по продлению полномочий Нурсултана Назарбаева до 2020 года, однако он впоследствии был признан неконституционным, вместо этого в республике были проведены досрочные выборы. Точно так же происходит и в этот раз — только кризисные явления в настоящий момент шире и опаснее: республика стоит на пороге второй за два года девальвации, а власти республики крайне озабочены скачущим курсом рубля.
Не менее занимательную кризисную составляющую рассматривает в качестве ключевой причины выборов и казахстанский представитель Ассоциации приграничного сотрудничества Марат Шибутов, подчеркнувший сразу после выдвижения инициативы, что «противостояние России с Западом в настоящее время, гражданская война на Украине, новая активизация мусульманских радикалов — все это расценивается казахстанским правящим классом как возможные угрозы для страны». По этой причине, уверен Шибутов, инициируя досрочные выборы, казахстанская элита «стремится показать свою внутреннюю монолитность и сплоченность», «демонстрирует, что держит ситуацию в стране под контролем», «подтверждает свою легитимность».
Похожими тезисами оперирует и оппозиционный политик, экономист Петр Своик, который еще в октябре 2014 года предсказал вероятность досрочных президентских выборов с точностью до месяца. Рассуждая на страницах казахстанского Forbes о причинах грядущего подтверждения легитимности казахстанской власти, Своик указал на «системный транзит», который начался для всего постсоветского пространства с международного кризиса, одним из проявлений которого стал конфликт на Украине.
А вот источники в администрации казахстанского президента нацелены на другую сферу — внешнеполитическую. По мнению собеседников «Ленты.ру», в Ак Орде (резиденции президента Казахстана) уверены, что в ближайшие два года «западные партнеры республики будут часто использовать переговорный потенциал Нурсултана Назарбаева» лично, что «потребует немалого количества сил и внимания главы государства». В столице республики убеждены, что формат переговоров, предложенный еще в конце 2014 года себя не исчерпал и несмотря на достигнутые в Минске договоренности, Астана будет принимать деятельное участие в мирных переговорах.
Так или иначе, подчеркивают собеседники «Ленты.ру», «инициатива уже выдвинута и будет в ближайшее время широко обсуждена». Только маловероятно, что полемика сильно отразится на результате — в стране попросту нет контрэлит, которые могли бы выдвинуть внятную альтернативную повестку. А президент — попросту сконцентрируется на работе, как это было на прошлых выборах, когда глава государства отказался от официального участия в предвыборной кампании, заявив, что ощущает поддержку населения и без этого. Впрочем, в чутье президенту Назарбаеву действительно не откажешь. Казахстаном он руководит с 1989 года, это будет пятая предвыборная гонка в его жизни.