Что люди чаще всего говорят и делают перед смертью: рассказ медсестры

Процесс ухода из жизни является естественной частью человеческой жизни, и бояться его не стоит. Так считает 62-летняя Пенни Хокинс Смит — медсестра хосписа с 20-летним стажем, которая сопровождала многих пациентов в последние дни и часы их жизни. О своих наблюдениях она рассказала изданию Mirror, передает МойГород

По словам Смит, при естественном умирании люди постепенно начинают больше спать, а затем перестают реагировать на внешние раздражители. Такое состояние называют предсмертной комой, после которой наступает биологическая смерть.

Медсестра также отмечает, что незадолго до смерти многие пациенты рассказывают о необычных видениях или говорят о предстоящем путешествии. По ее словам, подобные переживания нередко помогают человеку обрести спокойствие.

«Когда врачей обучают, их учат спасать людей и продлевать жизнь. Смерть воспринимается как неудача, мы сделали ее табуированной темой. Чем меньше вы знаете что-то, тем страшнее это может быть», — объясняет Пенни.

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Она считает важным помогать родственникам понимать естественные процессы, происходящие с человеком в конце жизни.

«Смерть может быть прекрасной вещью, но не тогда, когда ты напуган тем, что видишь, и думаешь, что это ненормально», — добавляет женщина.

По словам Смит, близкие пациентов нередко не осознают, насколько мало времени остается их родственникам, поэтому ей приходится открыто говорить с семьями и объяснять происходящие изменения.

Медсестра отмечает, что перед смертью у некоторых людей наблюдаются психологические, биологические и, как она сама их называет, «паранормальные» явления. Пациенты могут рассказывать, что видят умерших родственников, тянуться руками вверх или говорить о предстоящем путешествии.

«Происходят некоторые психологические и биологические изменения, а также паранормальная активность. Пациенты могут чувствовать видения в постели, где они видят бывших близких или тянутся к небу. Они также могут говорить о путешествиях, вспоминать о последнем путешествии или о большом приключении», — говорит медсестра.

Фото: depositphotos.com

Несмотря на индивидуальные особенности каждого человека, процесс естественного угасания, по ее наблюдениям, обычно развивается схожим образом.

«Обычно в хосписе люди не умирают внезапно, в большинстве своем они спят все больше и больше. Они впадают в состояние потери восприятия, впадают в смертельную кому, а затем умирают», — объяснила женщина.

В публикации также приводятся данные исследований нейробиологов, которые впервые зафиксировали активность мозга человека непосредственно в момент смерти. Во время наблюдения за 87-летним пациентом с эпилепсией в Канаде электроэнцефалограф продолжил регистрировать мозговую активность после внезапной остановки сердца.

Прибор зафиксировал всплеск гамма-, дельта-, тета-, альфа- и бета-волн, связанных с обработкой воспоминаний, мышлением и сознанием. По мнению ученых, это может объяснять феномен так называемого «пересмотра жизни», когда перед человеком словно проносятся самые значимые события прошлого.

Исследователи предполагают, что подобная активность может быть связана с острой нехваткой кислорода, которая усиливает работу мозга, а также с активацией миндалевидного тела — области, отвечающей за стрессовую реакцию и хранение эмоциональных воспоминаний. По словам одного из нейробиологов, полученные данные свидетельствуют о том, что человеческий мозг может быть биологически запрограммирован на особый переход от жизни к смерти.