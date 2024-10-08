«Что не защищаешь?»: избиение школьницы попало на видео в Актау

В социальных сетях распространились кадры с очередным случаем буллинга среди подростков. На этот раз отличились дети из Актау.

В социальных сетях распространились кадры с очередным случаем буллинга среди подростков. На этот раз отличились дети из Актау. Так, на кадрах отчетливо видно, что девочка лет 15-16 наносит многочисленные удары по лицу и телу другой девочки. Последняя никак не реагирует на побои, а лишь прикрывает лицо. За происходящим наблюдают десятки подростков, но никто не пытается успокоить разъяренную девочку.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что проводится досудебное расследование. Все участницы инцидента установлены и доставлены в полицию.

– Законные представители будут привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего. Материал будет направлен в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате, - подчеркнули в полиции.

Всех малолетних правонарушительниц поставили на профилактический учет. Стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.