Волонтеры пожаловались на таксистов, которые "оккупировали" приграничную зону и не подпускают "посторонних" к прибывающим россиянам. К делу подключились силовики, передает портал "Мой ГОРОД".
В Казахстан прибывает все больше россиян. Массово покидать страну граждане России стали после объявления
Путиным частичной мобилизации. Огромные очереди на казахстанско-российской границе образовались
уже к вечеру 21 сентября. Только за три дня с 20 по 23 сентября в ЗКО прибыло около девяти тысяч граждан России.
Местные таксисты и владельцы жилья решили подзаработать на иностранцах. Так, с погранпоста "Сырым" (Самарское направление) до Уральска таксисты перевозят людей за 2000 рублей с человека (порядка 15 тысяч тенге). При этом расстояние от границы до города всего 53 км.
Вчера, 24 сентября, волонтеры пожаловались на таксистов, расположившихся у поста "Теплое".
- Мы хотели помочь людям и привезти их в город бесплатно. Так таксисты нам стали угрожать, говорили если есть родственники забирайте и уезжайте иначе самих вывезем отсюда. Было очень страшно. Люди просто озверели. Так же нельзя. Здесь расстояние до города чуть больше 40 км, а с человека они требуют 2000 рублей. Казахстанские симки продают по 1000 рублей. Ну, как так можно?! - рассказала волонтер по имени Наталья.
В полиции сообщили, что после поступления информации на пост выехали сотрудники, которые в настоящее время остаются на месте.
Корреспонденты побывали на посту "Теплое". Автомобилей (казахстанских) здесь больше, чем самих прибывающих. Полицейские предупреждают таксистов об ответственности. Поговорить с россиянами не удалось - те немногие, кто переходит границу, разговаривать отказываются. Кстати, пропускают через границу очень медленно, 2-3 человека в час, не больше.
Но обстановка стабильная, видимо, влияет присутствие полицейских.
Между тем в городе неравнодушные граждане пишут в соцсетях о возможности принять россиян с детьми на несколько дней. Работают и волонтеры.
Вот только сложно приходится не только прибывшим, но и некоторым казахстанцам. Так, в редакцию обратился мужчина, который рассказал, что его мама планировала купить квартиру в Уральске.
- Она пожилой человек, и важно было все предусмотреть. Поэтому прежде чем продать дом в селе, мы нашли ей квартиру в городе. Отдали задаток и заверили расписку у нотариуса. Затем она продала дом и вот в понедельник должна была состояться сделка купли-продажи. А вчера вечером звонит продавец и говорит: мы решили не продавать квартиру, мы вернем вас задаток. Но зачем ей задаток, если она уже свое жилье продала?! Куда пойдет пожилой человек?! Владельцы решили сдать свою квартиру подороже, а мама осталась за бортом. Что ей теперь делать? - говорит мужчина.
Завтра, 26 сентября, они решили проконсультироваться с юристом и решать, что делать дальше.
Мы уже сообщали, что в кинотеатре Уральска россиян пустили
на ночлег.
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Фото Медета МЕДРЕСОВА