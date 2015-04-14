Что в холодильнике твоем - эксперимент

На неделе Казахстан и Россия обменялись выявленными нарушениями и, как следствие, запретами на продажу молочных изделий, курицы, кондитерских и колбасных изделий. Корреспонденты "МГ" решили заглянуть в холодильники соотечественников, чтобы выяснить, кому придется менять вкусы, а кого торговая война между Казахстаном и Россией не затронет. Мы попросили друзей и знакомых из разных городов сфотографировать холодильники и проанализировать, много ли там казахстанских продуктов. Еркин, Уральск У Еркина в холодильнике из казахстанской продукции сливочное масло, яйца, кефир "БиоС". Молоко, сгущенка, и