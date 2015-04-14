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Фоторепортаж

Что в холодильнике твоем - эксперимент

На неделе Казахстан и Россия обменялись выявленными нарушениями и, как следствие, запретами на продажу молочных изделий, курицы, кондитерских и колбасных изделий. Корреспонденты "МГ" решили заглянуть в холодильники соотечественников, чтобы выяснить, кому придется менять вкусы, а кого торговая война между Казахстаном и Россией не затронет. Мы попросили друзей и знакомых из разных городов сфотографировать холодильники и проанализировать, много ли там казахстанских продуктов. Еркин, Уральск У Еркина в холодильнике из казахстанской продукции сливочное масло, яйца, кефир "БиоС". Молоко, сгущенка, и
Marat
Что в холодильнике твоем - эксперимент
На неделе Казахстан и Россия обменялись выявленными нарушениями и, как следствие, запретами на продажу молочных изделий, курицы, кондитерских и колбасных изделий. Корреспонденты "МГ" решили заглянуть в холодильники соотечественников, чтобы выяснить, кому придется менять вкусы, а кого торговая война между Казахстаном и Россией не затронет. Мы попросили друзей и знакомых из разных городов сфотографировать холодильники и проанализировать, много ли там казахстанских продуктов.
erkin
erkin
Еркин, Уральск У Еркина в холодильнике из казахстанской продукции сливочное масло, яйца, кефир "БиоС". Молоко, сгущенка, икра из кабачков - российские, а томатная паста вовсе из Китая.
aleksandr
aleksandr
 Александр, Уральск Не густо в холодильнике у Александра. Но как он уверяет, холодильник не работает, поэтому они с супругой хранят в нем только те продукты, которые не могут испортиться. По крайней мере, быстро. Итак, в этом холодильнике только томатная паста из Казахстана, шампиньоны и горчица из России, а маслины произвели в Испании.
anel
anel
Анэль, Уральск Этот холодильник больше напоминает холодильник рядового россиянина, поскольку в нем больше продуктов "Made in Russia", чем "Made in Kazakhstan". К примеру, молоко и питьевой йогурт, консервированная кукуруза и зеленый горошек, томатная паста, майонез и кетчуп из России. Местное только сливочное масло и плавленый сыр.
samiga
samiga
Самига, Уральск Здесь встретились продукты трех некогда союзных республик. Так, яйца казахстанские, курица российская, сыр литовский. Яблоки из Польши.
uliya
uliya
Юлия, Уральск Все местное, кроме молока, сыра, соевого соуса и томатной пасты, которые произведены в Российской Федерации.
olga
olga
Ольга, Уральск В этом холодильнике полное смешение. Колбаса, айран, томат, мясо - уральские, молоко - алматинское. Сливочное масло, колбаса и сардельки российские, также как и мороженое, кефир, сыр, йогурт. Из Беларуси здесь детское пюре и творожный сыр, а варенье и компот домашние.
kairat
kairat
Кайрат, Уральск Хозяин этого холодильника явный участник акции "Сделано в Казахстане", не местное он покупает, скорее всего, от безысходности. Морковь и мясо у него местные, пирог испечен дома из уральской муки, и сливочное масло из Букейординского района, яйца тоже из местной птицефабрики, варенье собственного приготовления из уральских ягод, айран исключительно домашнего приготовления. Из стран Таможенного союза у него майонез (из Беларуси) и шоколад, кетчуп, молоко, горчица и "Снежок" (из России).
dinara
dinara
Динара, Уральск В этом холодильнике из не местного нашлась только творожная масса из России. Есть также яблоки и мандарины, происхождение которых владельцам неизвестны. Из местного натуральный мед, йогурты (Алматы), чак-чак, шоколадное масло и скумбрия. Кстати, последняя тоже под большим вопросом.
marina
marina
Марина, Актобе Актюбинцы ценят и любят своих местных производителей. Иначе как объяснить, что в их холодильниках хранится только местная продукция. Яйца, молоко, кефир, хлеб, шоколад, конфеты, вафли, сметана, варенье, суп - всё местное. Молочные изделия производит местный "Айс", а колбасные вкусности - тоже актюбинский "Бал-Юн". Вот только сыр у Марины доставлен из России.
tamara
tamara
Тамара, Атырау В этом холодильнике половина Европы спрятано. Фрукты из Польши, сыры из Молдовы и Италии, редис из Израиля, хлопья, мед, джемы, варенье, торт, грибы, молоко из России. Из местного здесь мука, огурцы, творог и сметана.
almira
almira
 Альмира, Актобе Самый любопытный и важный продукт из местного в этом актюбинском холодильнике - коньяк. На его фоне все остальное не столь важно, как например, иранские финики, российское молоко, молдавский сыр и заморские бананы.
polina
polina
Полина, Алматы Во всех холодильниках до этого присутствовал хотя бы один российский продукт. Видимо, это связано с непосредственной близостью западных областей с российскими. Молоко, мясо, соленья, пиво, яйца здесь местные - алматинские, колбаса - петропавловская, а сыр - испанский. - Российских товаров у нас мало, во-первых, потому что мы далеко, во-вторых, пока довезут, все это будет не свежее и очень дорогое, поэтому мы предпочитаем продукцию местных производителей, - пишет хозяйка холодильника.
jannet
jannet
Жаннат, Уральск Молоко и масло в этом холодильнике из Литвы. Яйца, лук-порей, мясо и кильки местные. А все остальное: колбаса, молоко, паштет российские. Откуда капуста, лук и картошка, хозяйка не знает, но есть подозрение, что они из Египта.
nataliya astana
nataliya astana
Наталья, Астана Этот холодильник, помимо того, что хозяева любят вкусно поесть, также говорит о том, что они патриоты. Из неместного здесь соевый соус, который из Вьетнама, соус ткемали и молоко "Шадринское" из России и сыр из Украины. Томатная паста, кетчуп, майонез, лечо, горчица, сметана, зелень, мясо - все местное. Место производства остальных продуктов известны доподлинно. Яйца - Караганда, молоко, сметана, колбаса, печень куриная - Акмолинская область, масло сливочное и малиновое повидло - Петропавловск, помидоры - Сарыагаш, морс - Алматы, фарш куриный - Кокшетау.
kausar
kausar
 Каусар, Астана Хозяйка этого холодильника может не бояться за здоровье своих близких: здесь все домашнее, кроме винограда и мандаринов. Откуда они, Каусар не знает.
gulvira
gulvira
Гульвира, Караганда Карагандинцы, как выяснилось, тоже предпочитают продукцию отечественных производителей. Сгущенка алматинская, сметана акмолинская, сливочное масло карагандинское. Только мед привезли к ним из далекого Оренбурга. Изучив холодильники, мы пришли к выводу, что российская продуктовая экспансия касается только приграничных регионов. В основном, выбирая уральский или самарский продукт, наши люди останавливаются на самарском варианте. Причина одна: из-за девальвации рубля она хорошо подешевела.

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