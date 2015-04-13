Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Фоторепортаж

На что хватало средней зарплаты в СССР (ФОТО)

Фото mirfactov.com Люди старшего возраста любят вспоминать СССР, когда, как известно, и солнце светило ярче, и колбаса была вкуснее, и денег на все хватало. Предлагаем сравнить доходы разных категорий населения и стоимость основных потребительских товаров. Цены и доходы взяты за период 1975-1985 гг. Источник: mirfactov.com Средний доход для разных категорий населения: — 40 руб. – институтская стипендия; — 70-130 руб. – з/п молодого специалиста; — 200 руб. – средняя з/п по стране; — 300 руб. – доход подполковника ВС; — 450 руб. – з/п секретаря обкома партии; — 600 руб. – доход министра. Даже им
gorod
На что хватало средней зарплаты в СССР (ФОТО)
Фото mirfactov.com
Фото mirfactov.com
 Фото mirfactov.com Люди старшего возраста любят вспоминать СССР, когда, как известно, и солнце светило ярче, и колбаса была вкуснее, и денег на все хватало. Предлагаем сравнить доходы разных категорий населения и стоимость основных потребительских товаров. Цены и доходы взяты за период 1975-1985 гг. Источник: mirfactov.com       Средний доход для разных категорий населения: — 40 руб. – институтская стипендия; — 70-130 руб. – з/п молодого специалиста; — 200 руб. – средняя з/п по стране; — 300 руб. – доход подполковника ВС; — 450 руб. – з/п секретаря обкома партии; — 600 руб. – доход министра.
Даже имея одну копейку можно было сделать покупку: стакан газировки, коробок спичек.
Даже имея одну копейку можно было сделать покупку: стакан газировки, коробок спичек.
 Даже имея одну копейку можно было сделать покупку: стакан газировки, коробок спичек.
С тремя копейками можно было уехать на трамвае или купить стакан кваса.
С тремя копейками можно было уехать на трамвае или купить стакан кваса.
 С тремя копейками можно было уехать на трамвае или купить стакан кваса.
10 коп. стоило ягодное мороженое или 1 кг картошки. Добавив еще копейку, можно было купить беляш или эскимо.
10 коп. стоило ягодное мороженое или 1 кг картошки. Добавив еще копейку, можно было купить беляш или эскимо.
 10 коп. стоило ягодное мороженое или 1 кг картошки. Добавив еще копейку, можно было купить беляш или эскимо.  
Поллитровый пакет молока – 16 коп. Столько же буханка черного хлеба.
Поллитровый пакет молока – 16 коп. Столько же буханка черного хлеба.
 Поллитровый пакет молока – 16 коп. Столько же буханка черного хлеба.
Пачка сигарет – 70 коп.
Пачка сигарет – 70 коп.
 Пачка сигарет – 70 коп.  
За 2,15 руб. можно было приобрести пластинку в плотном конверте или два комплексных обеда в столовой. Абонентская плата за телефон составляла 1,5 руб. в месяц.
За 2,15 руб. можно было приобрести пластинку в плотном конверте или два комплексных обеда в столовой. Абонентская плата за телефон составляла 1,5 руб. в месяц.
 За 2,15 руб. можно было приобрести пластинку в плотном конверте или два комплексных обеда в столовой. Абонентская плата за телефон составляла 1,5 руб. в месяц.
60-минутная кассета за 4 рубля. За те же деньги можно было пообедать в ресторане или купить авиабилет Краснодар-Геленджик.
60-минутная кассета за 4 рубля. За те же деньги можно было пообедать в ресторане или купить авиабилет Краснодар-Геленджик.
 60-минутная кассета за 4 рубля. За те же деньги можно было пообедать в ресторане или купить авиабилет Краснодар-Геленджик.  
“Кубик Рубика” стоил очень дорого – 10 руб.
“Кубик Рубика” стоил очень дорого – 10 руб.
 “Кубик Рубика” стоил очень дорого – 10 руб.
Велосипед “Орленок” – 39 руб. Более модный “Салют” стоил уже 84 руб.
Велосипед “Орленок” – 39 руб. Более модный “Салют” стоил уже 84 руб.
 Велосипед “Орленок” – 39 руб. Более модный “Салют” стоил уже 84 руб.
Мечта меломана – акустическая гитара Cremon – 70 руб.
Мечта меломана – акустическая гитара Cremon – 70 руб.
 Мечта меломана – акустическая гитара Cremon – 70 руб.
96 руб. обходился ковер размером 220 на 137, украшавший стены советских квартир.
96 руб. обходился ковер размером 220 на 137, украшавший стены советских квартир.
 96 руб. обходился ковер размером 220 на 137, украшавший стены советских квартир.  
За магнитофон “Электроника 302″ нужно было заплатить 155 руб., в полтора раза дороже, чем за фотоаппарат “Зенит” с профессиональным объективом.
За магнитофон “Электроника 302″ нужно было заплатить 155 руб., в полтора раза дороже, чем за фотоаппарат “Зенит” с профессиональным объективом.
 За магнитофон “Электроника 302″ нужно было заплатить 155 руб., в полтора раза дороже, чем за фотоаппарат “Зенит” с профессиональным объективом.  
Мотоцикл “Иж-Планета-3″ – 670 руб. Почти в эту же сумму обошелся бы ламповый цветной телевизор.
Мотоцикл “Иж-Планета-3″ – 670 руб. Почти в эту же сумму обошелся бы ламповый цветной телевизор.
 Мотоцикл “Иж-Планета-3″ – 670 руб. Почти в эту же сумму обошелся бы ламповый цветной телевизор.  
Москвич-412 стоил в конце 70-х гг. около 5000 руб. При этом однокомнатная кооперативная квартира обошлась бы в 3-4 тыс. руб.
Москвич-412 стоил в конце 70-х гг. около 5000 руб. При этом однокомнатная кооперативная квартира обошлась бы в 3-4 тыс. руб.
 Москвич-412 стоил в конце 70-х гг. около 5000 руб. При этом однокомнатная кооперативная квартира обошлась бы в 3-4 тыс. руб.
ВАЗ-2106 стоил уже 7200 руб…
ВАЗ-2106 стоил уже 7200 руб…
 ВАЗ-2106 стоил уже 7200 руб…  
… а элитный ГАЗ-24 “Волга” – 9000 руб.
… а элитный ГАЗ-24 “Волга” – 9000 руб.
 … а элитный ГАЗ-24 “Волга” – 9000 руб.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article