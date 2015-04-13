На что хватало средней зарплаты в СССР (ФОТО)

Фото mirfactov.com Люди старшего возраста любят вспоминать СССР, когда, как известно, и солнце светило ярче, и колбаса была вкуснее, и денег на все хватало. Предлагаем сравнить доходы разных категорий населения и стоимость основных потребительских товаров. Цены и доходы взяты за период 1975-1985 гг. Источник: mirfactov.com Средний доход для разных категорий населения: — 40 руб. – институтская стипендия; — 70-130 руб. – з/п молодого специалиста; — 200 руб. – средняя з/п по стране; — 300 руб. – доход подполковника ВС; — 450 руб. – з/п секретаря обкома партии; — 600 руб. – доход министра. Даже им