Сегодня, первого марта, вице-министр энергетики РК Асхат Хасенов встретился с общественностью ЗКО.

Встреча началась с доклада вице-министра, однако общественники перебили его и заявили, что им не нужны отчёты и прочие цифры, их интересуют ответы на вопросы. После чего Хасенов сказал, что если им отчёт не интересен, он может приступить к ответам на вопросы местных жителей.





— Вы нам скажите, мы что нt в одном государстве живём?! Почему в Актобе после согласования тариф будет составлять 20 тенге, а у нас 30 тенге за 1 кВт/час. Мы соседние области, а говорим о единой энергосистеме. Почему отменяете национальные проекты в частности постановление, которые выравнивает дифференцирование цен? Оно утратило силу с 1 января этого года. Наша область единственная, которая выронила дифференцированные тарифа и мы теперь платим наравне с юридическими лицами. Нам представители антимонопольного комитета говорят, что мы не можем вернуться к дифтарифам. Весь Казахстан платит по ним (по дифтарифам — прим. автора), а мы не можем этого сделать, — сказала жительница Уральска Татьяна Хан..

Далее женщина спросила про расчетный центр, который регулирует сейчас отпускные цены на электроэнергию. Она заявила, что они постоянно повышают цены.

— Вы там делаете проекты по установке солнечных электростанций. У них себестоимость вдвое выше традиционной электроэнергии. Вы нам её вставляете в тариф, размываете его и естественно он будет обречён на повышение. Если раньше повышения были два раза в год, сейчас уже четыре. Видите, что солнечная энергия не конкурентноспособная, зачем вы её размываете в МФЦ. Вы покупаете все комплектующие, устанавливаете солнечные электростанции за счёт покупки за рубежом. У нас своего производства нет. Мы обречены на повышение. Почему вы не ищите другие пути? Почему перекладываете всю нагрузку на людей? Вы сейчас делаете отчёт по которому всё прекрасно, Казахстан цветёт и пахнет, — сказала Татьяна Хан.

Женщина задалась вопросом, почему расчётный центр, который образовал KEGOC, буквально за год приобрел такие права. У него нет официального статуса, он не монополист и не состоит в реестре субъектов специального права, выведен из ценового регулирования, а у него 100% государственное участие.

— Министерство энергетики вкупе с KEGOC через расчётный центр формирует цены как хочет. Меняет эти формулы. Как с 590 тысяч, перекинулась на более одного миллиона в год. Вы разбили всю структуру и что хотите, то и делаете. Вы живёте с нами в одном государстве. Думаете, что у нас разные потребности. Мы тоже хотим кушать. Дорожает всё, не только тарифы, — высказалась женщина.

Асхат Хасенов отметил, что в стране имеются проблемы по генерации производимой энергии. Приграничные регионы покупают электроэнергию из России, которая на много дороже.

Через каждое предложение вице-министра то и дело перебивали общественники, а потом некоторые и вовсе не захотели слушать его и покинули зал.

— Мы говорим про высокий износ. У «Жайыктеплоэнерго» более 80%. Генерация и сети изношены по всей стране. Если говорить про тариф, то повышение неизбежно. Все годы тарифы сдерживали, сейчас не можем. Население Казахстана растёт и износ будет ещё больше, — отвечал вице-министр и просил не перебивать его.

— Господин министр вы ведёте разговоры про износ сетей и прочее, вы за 30 лет хоть что-то сделали? И слушать бесполезно вас, ничего не делаете и делать не будете, — сказала общественница и ушла.

Пенсионерка в зале заявила, что у неё только один холодильник наматывает 50 киловатт в месяц, и как прожить, если свыше 70-ти киловатт согласно тарифу, идёт другая цена.

Также уральцы просили исключить ТОО «Батысэнергоресурсы», которая по их мнению, занимается перекладыванием бумаг. Общественники спрашивали: сколько человек работают в этой компании, чем они занимаются, кто является учредителем компании и какую зарплату получает директор.

Генеральный директор ТОО «Батысэнергоресурсы» Роман Османов попытался объяснить присутствующим функции своей компании. Он отметил, что на самом деле потребление электроэнергии на одного человека в нашей области составляет 53 киловатта. И 70 киловатт более чем достаточно.

— У нас работает 209 человек, из них 85 в Уральске, остальные в районах области, где обсуживают население. Основная наша задача начисление электроэнергии, сбор денег и направление их поставщикам. Допустим, если убрать ТОО «Батысэнергоресурсы», то эти обязанности возьмет на себя ТОО «ЗапКаз РЭК». И на них все равно будут уходить затраты, — сказал Османов.

Что касается фамилии учредителя, то Османов не ответил на этот вопрос, впрочем также, как и о своей зарплате.

Далее выступил председатель ОО “Общество дачников и огородников» Андрей Заозёров. Он отметил, что проблема кроется в том, что дачники не имеют индивидуальных счетов оплаты, вернее лицевого счёта. И чтобы изменить ситуацию, необходимо внести изменения в приказ №143, на который ссылаются энергокомпании. Дачники подают им заявки, но им отказывают, ссылаясь на этот приказ. В итоге дачники оплачивают по завышенному тарифу.

Жительница города Роза Санатова спросила, почему ТОО «Батысэнергоресурсы» повышает тарифы ссылаясь на изношенность сетей, если не несёт за них ответственность. Как известно, за них отвечает ТОО «ЗапКаз РЭК».

— Тариф поднимают, чтобы народ оплачивал даже выставление счетов в банках. Просто ИПшник открывает счёт и отвечает сам за него, а здесь мы должны платить за это. Народ молчал, когда поднимали тариф на 1-2 тенге, но сейчас на 6 тенге. Вы поймите, здесь люди не живут, а выживают, — сказала Роза Санатова.

Вице-министр ответил, что по его информации ТОО «Батысэнергоресурсы» берет за обслуживание всего 0,85 тиын с одного киловатта. 24 тенге складываются из генерации (14-15 тенге), 8 тенге берет на содержание сетей ТОО «ЗапКаз РЭК».

Руководитель ДКРЕМ по ЗКО Гульжаз Казбекова дополнила, что ТОО «Батысэнергоресурсы» 31 января 2024 года подало уведомление об изменении предельной цены с 1 марта 2024 года с 24,61 тенге до 30,54 тенге за 1кВтч (с НДС), где изменение составляет 5,93 тенге.

Основными причинами повышения цены реализации электроэнергии, по её словам, является увеличение следующих затрат:

Затраты на услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки. ТОО «РФЦ» подняли цены на 73% и составила 1,3 млн тенге за 1 мегаватт с учетом НДС;

Затраты на покупку электроэнергии у единого закупщика. Стоимость услуги выросла на 10%;

Затраты на услуги передачи электроэнергии ТОО «ЗапКаз РЭК». Компания увеличила затраты на 6%;

Затраты на покупку электроэнергии у РФ. Увеличение идет на 6% и составляет 8,98 тенге за 1кВт/час с учетом НДС.

— В настоящее время ДКРЕМ проводит тщательный анализ с учётом высказанных мнений и предложений на публичных слушаниях, которые прошли 26 февраля. Заявку рассмотрят до 7 марта этого года, — пояснила Гульжаз Казбекова. — Еще раз хочу отметить, что 30,54 тенге это предлагаемый проект субъекта и не означает, что эта цена будут согласована уполномоченным органом.

Она отметила, что нуждающиеся слои населения, чьи затраты на коммунальные услуги будут превышать 5% от общего семейного дохода могут рассчитывать на помощь государства. Для этого необходимо будет обратиться в местный исполнительный орган для получения жилищной помощи.

