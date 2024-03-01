По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, 29 февраля в родильных домах области на свет появились 35 малышей: 16 мальчиков и 19 девочек.

Отметим, что 2024 - високосный год, то есть в феврале не 28, а 29 дней.

Високо́сный год — календарный год, содержащий в солнечных календарях дополнительный день. Это связано с тем, что Земля вращается вокруг солнца немного быстрее, чем за 365 дней. Для компенсации этого явления придуман и введен в практику високосный год, который продолжается 366 суток за счет добавления лишнего дня в феврале.