Открыт набор на Летние поездки с Destination 2024!☀

🌍Мы предлагаем 3 направления - 3 проверенные школы с гарантией результата обучения!

🇵🇨🇿 ПРАГА (1-21 августа)

Английский и культурная программа

Сопровождающий: Абзал Базаров

2,500 евро

Количество мест: 20

Возраст: 12-18 лет

🇬🇧Лондон, Англия

Даты: 23 июля - 13 августа

Английский и культурная программа

Сопровождающий: Алибек Кабденгалиев

3,500 фунтов

Возраст: 12-17

Количество мест: 10

🇺🇸 Нью-Йорк, США

Даты: 30 июня - 20 июля

Английский и культурная программа

Сопровождающий: Абзал Базаров

5500 долларов

Возраст: 12-18 лет

Количество мест: 15

Что входит в пакет:

📚Интенсивный курс английского по уровню

🏨Проживание в резиденции

🍞Питание

🛂Визовый сбор

🛡Полное сопровождение

🏥Медицинская страховка

💃🏻Культурно-развлекательная программа

🎫Все входные билеты

🚄Поездки и экскурсии

🎓Международный сертификат

Дополнительно: авиабилеты

▫Для получения более подробной информации и записи на программу напишите пожалуйста на Ватсап:

📱8 778 106 41 86.

📍Назарбаева 185/1