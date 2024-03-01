Открыт набор на Летние поездки с Destination 2024!☀ @destination_kz
🌍Мы предлагаем 3 направления - 3 проверенные школы с гарантией результата обучения!
🇵🇨🇿 ПРАГА (1-21 августа)
Английский и культурная программа
Сопровождающий: Абзал Базаров
2,500 евро
Количество мест: 20
Возраст: 12-18 лет
🇬🇧Лондон, Англия
Даты: 23 июля - 13 августа
Английский и культурная программа
Сопровождающий: Алибек Кабденгалиев
3,500 фунтов
Возраст: 12-17
Количество мест: 10
🇺🇸 Нью-Йорк, США
Даты: 30 июня - 20 июля
Английский и культурная программа
Сопровождающий: Абзал Базаров
5500 долларов
Возраст: 12-18 лет
Количество мест: 15
Что входит в пакет:
📚Интенсивный курс английского по уровню
🏨Проживание в резиденции
🍞Питание
🛂Визовый сбор
🛡Полное сопровождение
🏥Медицинская страховка
💃🏻Культурно-развлекательная программа
🎫Все входные билеты
🚄Поездки и экскурсии
🎓Международный сертификат
Дополнительно: авиабилеты
▫Для получения более подробной информации и записи на программу напишите пожалуйста на Ватсап:
📱8 778 106 41 86.
📍Назарбаева 185/1