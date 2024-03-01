При департаменте полиции ЗКО функционирует музей, одним из экспонатов которого является деформированная монета в 20 тенге. У неё есть своя история. 23 октября 2004 года на пульт оператора «102» поступила информация о том, что в доме №245 по проспекту Достык (ныне проспект имени Н.Назарбаева - прим. автора) нарушается общественный порядок. Звонивший пожаловался, что шум устроили наркоманы.

На место отправились оперативные сотрудники Арман Муратов и Берик Ибрашев. Но к тому моменту наркоманы уже убежали. Недалеко от этого места стражи порядка увидели «Жигули», из которой выбегали двое неизвестных. Злоумышленники убили водителя машины, а сами пытались скрыться.

Во время погони преступник выстрелил, и пуля попала в Берика Ибрашева. Оказалось, что пуля попала в монету в 20 тенге, которая находилась в кармане полицейского, и тем самым спасла ему жизнь. С тех пор деформированная монета хранится в музее департамента полиции.