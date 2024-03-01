В судебном кабинете появилась информация о дате первого слушания по уголовному делу в отношении экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Предварительное слушание назначено на понедельник, 11 марта.

На скамье подсудимых еще один фигурант Бахытжан Байжанов. Скорее всего речь идет о задержанном директоре "Гастро-центра", где произошло убийство супруги Бишимбаева Салтанат Нукеновой. Дело будет рассматриваться под председательством судьи Айжан Кульбаевой.

Ранее стало известно, что Куандык Бишимбаев попросил открытого суда с участием присяжных заседателей.