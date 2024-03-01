На сессии Уральского городского маслихата было рассмотрено понижение налоговых ставок и туристский взнос для посещающих областной центр.

В соответствии с пунктом 5 статьи 696-3 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» Уральский городской маслихат решил понизить в текущем году размер ставки корпоративного или индивидуального подоходного налога, за исключением налогов, удерживаемых у источника выплаты, при применении специального налогового режима розничного налога в Уральске с 4% на 3% по доходам, полученным за налоговый период. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года и подлежит официальному опубликованию.

– Данный вопрос мы поднимали несколько раз на комиссиях в прошлом году. И сегодня на сессии приняли решение снизить данный налог с 4% до 3%. Почему мы остановились на 3% – чтобы посмотреть динамику по итогам 2024 года. Если будет положительная динамика, то мы перейдем к вопросу по снижению до 2%. За данное решение сегодня проголосовали, приняли, и оно вступает в силу с 21 января текущего года, – сказал руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства г.Уральска Мейрам Хайров.

Также была утверждена ставка туристического взноса для иностранцев.

– В соответствии с Законом РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК» и приказом министра культуры и спорта, в местах размещения к туристическому взносу утвердить ставку в размере 0% от стоимости пребывания. Настоящее решение вводится в действие по истечении 10 календарных дней после его первого опубликования, – добавил руководитель городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства.

Оксана КАТКОВА