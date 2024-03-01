За пять лет в ЗКО изнасиловали 116 детей

28 февраля состоялось заседание координационного совета по вопросу профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. В заседании приняли участие руководители правоохранительных и специальных органов, заместитель акима области, региональный представитель уполномоченного по правам ребенка, директора школ и колледжей.

Прокурор области Серик Шалабаев отметил, что принимаемых меры по профилактике правонарушений среди детей неэффективны. Выросло количество детских преступлений, в частности подростковая преступность в 2023 году стала больше на 32%.

Кроме этого участники совещания затронули проблему, когда преступления укрываются. Делается это для того, чтобы не снижать рейтинг учебного заведения. Подобные факты приводят к еще более негативным последствиям.

Также прокурор области указал о необходимости защиты прав детей. Не менее важными являются их защита и соответствующая серьезная воспитательная работа.

Только за последние пять лет было изнасиловано 116 детей, 35 несовершеннолетних покончили жизнь самоубийством. В 2023 году произошел рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних на 16%.