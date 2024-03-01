Это результат сдерживания тарифов

Электросети на 82%, КНС на 90%, канализация и водоподведение на 60%, а ЖТЭ на 86%. Как мы дошли до такого состояния и сколько денег нужно, чтобы решить основные вопросы по изношенным сетям, рассказал руководитель управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Мирас Мулкай.



По словам Мираса Мулкая, уже разработан Комплексный план развития (КПР) региона, в котором отражены планы по реконструкции и модернизации водоснабжения, водоотведения, тепловых сетей и сетей электроснабжения.

Руководитель управления энергетики и ЖКХ ЗКО Мирас Мулкай

- В настоящее время на рассмотрении в Мажилисе находятся законодательные акты в закон «Об электроэнергетике». В этом документе предусматривается финансирование сетей ниже 35 киловольт (межпоселковые, внутриквартальные). По сути, это те сети, которые мы видим, просто выйдя из дома. У нас в области 20 тысяч километров электросетей, из них порядка 16 тысяч изношены. На конец 2023 года эта цифра составляла 82% от общего числа электросетей. Так вот из 16 тысяч изношенных сетей бОльшая часть именно сети ниже 35 киловольт. И именно на эти сети у нас нет порядка финансирования, то есть они не финансируются из бюджета. Если эти законодательные акты примут, то мы уже сможем подавать заявки на финансирование этих сетей, - рассказал Мирас Мулкай.

При выделении средств в течение пяти лет управление планирует снизить износ электросетей до 62%, то есть на 20%. К слову, в прошлом году ремонт провели на 2149 километрах электросетях и это дало снижение числа износа 1,3%.

Ремонт на ЖТЭ запланирован до 2035 года

Как выяснилось, АО «Жайыктеплоэнерго» по степени своей изношенности находится в «красной зоне», а «Аксайжылукуат» в «зеленой» зоне. Предприятие в Аксае изношено на 10%, поэтому решено, что там пока ограничатся текущим ремонтом.

- Изношенность ЖТЭ составляет 86%, это одна из самых изношенных теплоцентралей по республике. До 2035 года в Комплексный план развития мы заложили 10 проектов по «Жайыктеплоэнерго». Это замена котлов, сетей и многое другое. Это работа не одного дня. Мы планово разделили эти проекты на 10 лет, - продолжает Мирас Мулкай.

Примерная стоимость работ 146 миллиардов тенге. Точную стоимость определит проектно-сметная документация.

На этот году нужно 30,5 млрд тенге

Не лучше дела обстоят и в ТОО «Батыс су арнасы». В городе 383 километров водопроводных сетей, из которых 292 километра или 60% требуют замены. Из 377 километров канализационных сетей заменить необходимо 231 километр или 61%. Износ КНС и ПНС Уральска и вовсе свыше 90%.

- Вы сами знаете, года 3-4 назад у нас были большие проблемы по канализационным сетям на Шолохова, Абулхаир хана-Тюленина, на КНС-19А, что на объездной дороге через Деркул. На сегодняшний день Шолохова мы сделали, КНС-19А сделали, в прошлом году начали ремонт КНС-3, что на пересечение Курмангазы-Абая, и начали реконструкцию на КНС-2, что возле ЦОНа. Всего в городе 35 канализационных насосных станций, из них ремонт проведен на 19. В настоящее время проводятся работы на КНС - 2, 3 и 21. Бюджетная заявка на ремонт КНС-18 и 1 находится на рассмотрении. И сейчас делаем проект на ремонт КНС-29 и 14. Эти все КНС узловые, то есть основные, в которые сводятся с других станций, и уже после их ремонта мы будем переходить на другие, внутриквартальные КНС, - рассказал руководитель управления.

В Комплектный план развития по водоснабжению и водоотведению, который сейчас рассматривается, входит: реконструкция КНС, сетей, подземного водозабора, что в районе поселка Трекино и от которого до города нужно довести дополнительную вторую нитку. А еще строительство скважины, и реконструкцию ПНС 20, которая качает воду в Зачаганск. Только на эти работы необходимо 30,5 миллиарда тенге на этот год.



Это результат сдерживания тарифов

На вопрос как мы дошли до состояния, когда сети изношены от 60 до 90%, руководитель управления энергетики отвечает, что все дело в сдерживании тарифов.

- Очень большое время не уделялось внимание сфере энергетики и ЖКХ. Это привело к тому, что мы сейчас имеем. Это многолетнее сдерживание тарифов. Все это время тарифы позволяли предприятиям только выплачивать зарплаты работникам, и просто держать сети в рабочем состоянии. Никакой реконструкции, модернизации, не предусматривалось. (…) Мы дошли до такого состояния, когда ремонту наши некоторые технологические оборудования просто не подлежат. И во время реконструкции мы должны установить временную перекачивающую станцию, чтобы население не оставалось надолго без воды. По щелчку пальцев эти работы не проводится, это очень трудоемкий и длительный процесс. Мы вынуждены выключать воду, снижать давление, других вариантов у нас нет, - считает Мирас Мулкай. – И да, отключения еще будут. Никто не даст гарантию, что завтра где-нибудь не произойдет авария, все сети изношены. Только по электричеству 35 заявок в день поступает. И наша задача вовремя устранять аварии.

А абонентов чиновник лишь просит вовремя оплачивать коммунальные платежи и бережнее относится к инженерным сетям.