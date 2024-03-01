В Казахстане проживают 20 033 546 человек. Среди них, по данным Tengrinews.kz, с именем Наурыз живут 1 472 человека, Наурызбай - 2 940 человек, Наурызбек - 3 206 человек, Наурызхан - 272 человека, Наурызгали - 145 человек, Наурызғали - 82 человека, Наурызгүл - 113 человек, Наурызгуль - 61 человек.

С именем Кумыс в Казахстане зарегистрировано 472 человека. А вот под именем Қымыз зарегистрирован только один человек. С именем Курт в Казахстане проживают пять человек.

Наурыз - это традиционный для тюркских народов праздник весны. Его отмечают в дни весеннего равноденствия. По древнему обычаю до наступления праздника люди должны навести порядок в домах и вокруг, а также рассчитаться с долгами.

А еще Наурыз для современных казахстанцев - день почитания тюркской кочевой культуры. В эти дни по всей стране устанавливают юрты и раздают традиционные казахские угощения - наурыз-коже, баурсаки, шелпеки, жент, кумыс и другие блюда.