По словам руководителя единой службы государственно-правовой работы аппарата акима Уральска Алихана Мынжасарова, в новый состав комиссии входят 13 человек. Если в прошлом году заседания проходили 4 раза в месяц, то сейчас с полноценным внедрением электронной базы количество встреч сократилось до двух.

Между тем земельный вопрос остается на первом месте. Среди прочего – изменение целевого назначения участка.

– Изменения целевого назначения участка, как бы то ни было, происходит в соответствии с генеральным планом. Но зачастую бывает так, что постановление акима отказывает в предоставлении того или иного участка, отказывает в решении уполномоченному органу. А потом нам прилетает частное определение суда, где решено в пользу заявителя, – посетовал заместитель акима города Асхат Кульбаев.

Также депутаты отметили, что все еще существуют проблемы изменения целевого назначения взятого у государства участка. Имеются и бесхозные участки, которые простаивают просто так. На это замечание Кульбаев ответил, что все без хозяев участки на сегодняшний день зафиксированы.

– Более того, посланы письмо-заявка в уполномоченный орган отдел архитектуры и данные участки будут выставляться на аукцион. Мы сами в этом очень заинтересованы потому, что аукционные продажи – это деньги местного бюджета. И для нас это пополнение. В прошлом году отдел земельных отношений очень большую сумму принес в местный бюджет. И мы хотели бы продолжить эту работу, – подчеркнул замакима.

Оксана КАТКОВА

фото автора