Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, стражи порядка пресекли заказное убийство. Задержаны двое жителей ЗКО. Оказалось, что заказчиком преступления является жена, которая не желала делить имущество со своим мужем. ​У подозреваемых изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их виновность.

По данным следствия, женщина передала организатору преступления 1,3 миллиона тенге. На эти деньги он должен был приобрести оружие и убить мужчину. Все подозреваемые задержаны, с санкции суда избрана мера пресечения “содержание под стражей”.

Полицейские расследуют уголовное дело по статье покушение на убийство. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Проводятся следственные действия. Жизни потерпевшего ничего не угрожает, он находится в безопасности.

Иные сведения в интересах следствия стражи порядка раскрывать не стали.