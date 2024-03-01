Накануне на страницах паблика zhaloby_uralsk_official появилось фото кота, который мирно спал на сиденье общественного транспорта. Пассажиры приятно были удивлены таким попутчиком.

– Вот такой вот пассажир в автобусе №5. Никто его не беспокоит, и он никому не уступает место, - подписали фото.

Оказалось, что у этой истории есть продолжение. Кота по фотографии узнали хозяева и тут же написали ответный пост с просьбой помочь его отыскать. Автор утверждает, что животное несколько дней назад пропало. Живет он в доме №62 микрорайона Женис.

– Это наш член семьи. Он пропал 25 января, искали его, но безуспешно. Сегодня я наткнулась на объявление и узнала своего любимца. Он катается на «пятерке» и греется. Нашли водителя, он прокомментировал. Кот очень умный. Сам садится на остановке «62 дом», проезжает три круга и выходит на той же остановке, - пишет владелица кота.

Автор просит тех, кто увидит животное придержать его и позвонить по номеру 8 707 214 45 02. В доказательство своих слов она приложила фотографию любимца. Правда, кличку кота автор указывать не стала.