Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Чтобы не допустить разлива воды, в ЗКО на реках режут лед

Бурение и резка льда будет осуществляться на реках Деркул и Чаган, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Бурение и резка льда будет проводиться в устье и на крутых повторах реки Деркул в районе Казахско-турецкого лицея, конечной остановки автобусного маршрута №7, остановки "Белая казарма", турбазы "Евразия", при въезде в поселок Деркул и других точках дачного массива, а также на реке Чаган в районе Теленцентра, Рыбцеха и городского парка. По словам руководителя водолазно-спасательной службы ОСО ДЧС ЗКО Алексея ЕРЕМЕЕВА, с 27 февраля на территории области проводятся противопаводковые рабо
Кристина Кобина
Чтобы не допустить разлива воды, в ЗКО на реках режут лед
Бурение и резка льда будет осуществляться на реках Деркул и Чаган, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Бурение и резка льда будет проводиться в устье и на крутых повторах реки Деркул в районе Казахско-турецкого лицея, конечной остановки автобусного маршрута №7, остановки "Белая казарма", турбазы "Евразия", при въезде в поселок Деркул и других точках дачного массива, а также на реке Чаган в районе Теленцентра, Рыбцеха и городского парка. По словам руководителя водолазно-спасательной службы ОСО ДЧС ЗКО Алексея ЕРЕМЕЕВА, с 27 февраля на территории области проводятся противопаводковые работы. - Мы бурим лед по снижению его прочности для недопущения образования ледяных заторов во время его движения. Места определены с учетом формирования заторов, это там где русло реки составляет менее 90 градусов. Задействовано всего 44 человека личного состава ДЧС ЗКО, 4 единицы техники и 20 ледобуров. Что касается безопасности населения, необходимо отметить, что в местах бурения выход на лед категорически запрещен. Такие места можно узнать по наличию камыша. Там будут установлены знаки "переход по льду запрещен", - пояснил Алексей ЕРЕМЕЕВ. Руководитель водолазно-спасательной службы ОСО ДЧС ЗКО  пояснил, что данная работа будет проводиться до середины марта. - Что касается реки Деркул, то будем проводить такие работы вверх по течению до поселка Таскала, - рассказал Алексей ЕРЕМЕЕВ. - На сегодняшний день толщина льда на Деркуле составляет 40-60 сантиметров. Стоит отметить, что бурение практикуется только в ЗКО.

SC5CkfEcse4

Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА
Чаган Деркул ДЧС ЗКО лед

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article