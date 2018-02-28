Чтобы не допустить разлива воды, в ЗКО на реках режут лед

Бурение и резка льда будет осуществляться на реках Деркул и Чаган, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Бурение и резка льда будет проводиться в устье и на крутых повторах реки Деркул в районе Казахско-турецкого лицея, конечной остановки автобусного маршрута №7, остановки "Белая казарма", турбазы "Евразия", при въезде в поселок Деркул и других точках дачного массива, а также на реке Чаган в районе Теленцентра, Рыбцеха и городского парка. По словам руководителя водолазно-спасательной службы ОСО ДЧС ЗКО Алексея ЕРЕМЕЕВА, с 27 февраля на территории области проводятся противопаводковые рабо