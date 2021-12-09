В Алматы провели предварительный ПЦР-скрининг на наличие мутаций, характерных для варианта «Омикрон», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Двое мужчин и женщина скончались от коронавируса в ЗКО В ходе заседания правительства министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил, что ведомство на постоянной основное проводит мониторинг циркулирующих штаммов коронавируса.
- С учётом появления нового варианта «Омикрон» проведён предварительный ПЦР-скрининг на наличие мутаций, характерных для варианта штамма в городе Алматы. Циркуляция штамма коронавируса «Омикрон» не установлена, - сказал министр.
В Казахстане продолжается полное геномное секвенирование образцов, отобранных с положительных проб в регионах.

«Омикрон»

В ноябре учёные из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в и ЮАР. ВОЗ классифицировала новый вариант COVID-19 как вызывающий беспокойство. По предварительным данным, ранее перенёсшие COVID-19 имеют повышенный риск заражения новым штаммом, который назвали «Омикрон». С третьего декабря Казахстан приостанавил авиасообщение с Египтом. Вывозить оставшихся на курортах страны казахстанцев будут репатриационными рейсами. Также в Казахстане ограничили въезд для граждан ряда стран Африки и обязали прибывающих и девяти стран Европы иметь ПЦР-справку и проходить семидневный домашний карантин. В России зарегистрировано уже два случая заражения новым штаммом.