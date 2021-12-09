Награду от имени президента Казахстана гендиректору компании Джанкарло Рую вручил премьер-министр Аскар Мамин, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Компания КПО завоевала Гран-При в республиканском конкурсе «Парыз-2021» Фото: Karachaganak Petroleum Operating B.V. - KPO Нужно отметить, что премия «Парыз» - одна из престижных наград  Казахстана, которую вручают компаниям за вклад в повышение благосостояния граждан, активную поддержку социальных инициатив, заботу об окружающей среде и создании  наилучших условий труда для своих сотрудников. Как сказано в информации, опубликованной на сайте компании, в этом году КПО,  участвуя в ежегодном республиканском конкурсе по социальной ответственности бизнеса,  была представлена в трех номинациях: «Лучшее социально ответственное предприятие»,  «Лучшее предприятие в области охраны труда» и «За вклад в экологию. Церемония награждения состоялась в Нур-Султане.
- Получить Гран-при премии «Парыз» -это большая честь. Данная награда – это признание достижений всего коллектива нашей компании и компаний –партнеров по Карагачанакскому проекту и социально-экономического влияния КПО в Республике Казахстан. Эта награда накладывает большую ответственность на нас и является стимулом в дальнейшей работе Мы продолжим укреплять сотрудничество с уполномоченными органами республики, исходя из нашего общего стремления –обеспечить максимальную отдачу от освоения Карачаганака в интересах всех казахстанцев с учетом задач по устойчивому развитию, - сказал генеральный директор КПО Джанкарло Рую.
К слову, КПО не впервые получает высокую награду. Так, в 2008 и 2009 годах компании была вручена награда за реализацию социальных проектов, а  в 2010 году – «Золотой Парыз» за лучший социальный проект, а в 2013 году – «Серебряный Парыз» за строительство школы на 1 200 мест в Уральске. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.