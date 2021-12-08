Стоит отметить, если в молнии сломались или выпали зубчики, то ее самостоятельно уже не починить, придется вшивать новый механизм. Если все зубчики на месте, а молния все равно расходится при каждом удобном случае, тогда необходимо поменять бегунок или застежку. Если бегунок все же скользит по молнии, но не скрепляет зубчики, то достаточно прижать его с помощью пассатижей. И если это сделать чересчур старательно и применить силу, то можно конечно все испортить и вовсе сломать его. А если бегунок слетел с молнии, то можно его вернуть на месте простым способом с помощью вилки. Необходимо вставить вилку зубчиками в собачку, а после аккуратно насадить конструкцию в гнездо молнии. Таким образом, можно с легкостью манипулировать бегунком, особенно это удобно когда еще и сломана сама застежка.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.