Починить бегунок на молнии может каждый, если знать пару хитростей. Обычно бегунок слетает с молнии, когда вещь уже прослужила долгие годы или второй вариант, когда его качество отставляет желать лучшего. Бывает, что также молния становится причиной "головной боли", поэтому чтобы предотвратить ее поломку, необходимо хоть изредка, но чистить ее  с помощью влажных салфеток. Стоит отметить, если в молнии сломались или выпали зубчики, то ее самостоятельно уже не починить, придется вшивать новый механизм. Если все зубчики на месте, а молния все равно расходится при каждом удобном случае, тогда необходимо поменять бегунок или застежку. Если бегунок все же скользит по молнии, но не скрепляет зубчики, то достаточно прижать его с помощью пассатижей. И если это сделать чересчур старательно и применить силу, то можно конечно все испортить и вовсе сломать его. А если бегунок слетел с молнии, то можно его вернуть на месте простым способом с помощью вилки. Необходимо вставить вилку зубчиками в собачку, а после аккуратно насадить конструкцию в гнездо молнии. Таким образом, можно с легкостью манипулировать бегунком, особенно это удобно когда еще и сломана сама застежка.