Фото с сайта Pixabay.com Согласно статистике, каждый третий человек старше 40 лет регулярно испытывает боль в суставах. Причины могут быть разными: механические травмы, длительные переохлаждения, возрастные изменения в костных тканях, чрезмерные физические нагрузки, вирусные либо инфекционные заболевания, генетическая предрасположенность и так далее. Появляется невыносимая боль в суставах, припухлость, скованность движений, местное повышение температуры мягких тканей. Медицинский диагноз - артроз или артрит - может поставить только врач-ревматолог. Но что делать, если боль в суставах застала вас врасплох, сковала движения и рушит все ваши планы? На помощь придет проверенное народное средство, которое поможет за короткий период времени снять болевые ощущения. Готовится оно просто, а в его состав входят самые простые и доступные ингредиенты, которые найдутся практически в любом доме., заливаем двумя флаконами тройного одеколона. Тщательно перемешиваем и переливаем в стеклянную банку, плотно закрываем крышкой и отправляем в темное место на неделю. В холодильник ставить ни в коем случае нельзя. Не забывайте периодически встряхивать. У готовой целебной растирки должен быть насыщенный коричневый цвет. При первых болевых ощущениях в суставах натирайте растиркой больное место, прикройте полиэтиленовым пакетом и укройте теплым пледом. От боли не останется ни следа. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.