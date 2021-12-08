В Уральске синоптики прогнозируют снег. В дневное время температура воздуха составит +1..-1, ночью похолодает до -4..-6. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидаются осадки. Днём будет +5..+7 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер юго-восточный до 18 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до 0..-2 градусов. Ночью похолодает до -4..-6 градусов. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.

В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +13..+15 градусов, ночью опустятся до +3..+5 градусов. Ветер юго-восточный до 20 метров в секунду.

На большей части страны ожидается погода без осадков. Местами по республике возможны туман, гололёд и усиление ветра, на западе и юге – с пыльной бурей.