Однако апелляционная коллегия оставила без изменения решение суда первой инстанции, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Полицейские ЗКО вернули хозяевам 26 лошадей Иллюстративное фото из архива «МГ» 16 июля в Акжайыкском районном суде был вынесен приговор группе скотокрадов. Пять человек, четверо из которых являются родными братьями, были признаны виновными. Приговором суда 44-летний Берикболат Ешов по статьям "Кража" (в старой и новой редакциях) и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия" признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в учреждении чрезвычайной безопасности. По тем же статьям 25-летний Болатбек Ешов и 39-летний Болат Ешов были также признаны виновными и приговорены к шести годам и шести месяцам лишения свободы в колонии средней безопасности. 34-летнего Баубека Ешова приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности. 39-летний Нурхат Елеусизов признан виновным в совершении преступления по статье "Кража" и приговорен к четырём годам и шести месяцам колонии средней безопасности. Не согласившись с приговором суда, осуждённые обжаловали приговор. Однако апелляционная коллегия, рассмотрев материалы уголовного дела, пришла к выводу, что приговор суда первой инстанции необходимо оставить без изменений.