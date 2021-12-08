- Сбившись с пути, голодный, обессиленный, я попал под дождь. Полицейские тут же оказали первую помощь, предоставили сухую одежду и благополучно доставили меня домой. Выражаю огромную благодарность, - сказал житель района Асхат Кушелеков.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что к ним за помощью обратилась супруга пропавшего. Жительница села Миялы рассказала, что её 41-летний муж, перегоняя скот из зимовки «Казы» села Жангельдин, пропал. Мужчину нашли через несколько часов в сорока километрах от села.Участковый инспектор полиции Кызылкогинского районна Ерлан Жумагереев отметил, что жители, несмотря на погоду, сразу выходят на поиски своего потерявшего скота. Стражи порядка же просят избегать дальних поездок, особенно ночью, в условиях плохой погоды.