Жители села Атырау Атырауского сельского округа города Атырау не раз выходили в акимат с предложением вернуть старое название – Кызылбалык. На днях их желание осуществилось: на сессии гормаслихата акимат города Атырау постановил, а маслихат принял решение переименовать, а точнее вернуть прежнее название. Аул с более чем двухтысячным населением ждёт, когда в областном маслихате и акимате региона дадут «добро», чтобы село Атырау стало Кызылбалыком. Теперь там на рассмотрении находится постановление горакимата и решение гормаслихата. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.