Фото из архива "МГ" Об этом говорилось на встрече руководства областного департамента полиции с акимом Бурлинского района Миржаном Саткановым, представителями НПО и районными депутатами. Согласно проекту «Умный город» (Smart Aqsai) в Аксае в ближайшие годы планируется установка 469 камер видеонаблюдения, из которых 293 – в общественных местах и дворах микрорайонов. Кроме этого, в планах оснащение интеллектуальной системой контроля дорожного движения на восьми перекрестках (25 камер), при въездах в город (восемь камер) и в сети точках – скоростемеры. К слову, на сегодня, из 20 видеокамер, установленных в 2015 году в Аксае, работает девять. Что же касается Центра оперативного управления, то по информации районного отдела полиции, сейчас ведётся его оснащение. Проект реализуется по линии государственно-частного партнёрства компанией Ivona tech. Стоимость проекта более одного миллиарда тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.