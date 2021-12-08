Соответствующее изменение в своё постановление внёс главный санитарный врач Казахстан Ерлан Киясов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО началась ревакцинация против COVID-19 Согласно документу:
  • Ревакцинации против КВИ подлежат все лица, включая иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана три и более месяцев, получившие полный завершенный курс первичной вакцинации против КВИ.
  • Ревакцинация против КВИ проводится однократно с интервалом шесть месяцев после завершения курса первичной вакцинации против КВИ.
  • Ревакцинация против КВИ лиц, переболевших КВИ с полным курсом первичной вакцинации против КВИ, проводится не ранее шести месяцев после выздоровления.
Проводить ревакцинацию рекомендуется типами вакцин, которые не применялись при первичном курсе. Однако использование этой же вакцины допускается. В этот же день Киясов подписал ещё одно постановление, согласно которому иностранные подростки могут вакцинироваться препаратом Pfizer. 13 октября министерство здравоохранения Казахстана сообщило, что выработало подходы по ревакцинации граждан против коронавируса. Ранее ВОЗ дала свои рекомендации по ревакцинации. Эксперты организации считают, что дополнительная прививка должна быть предложена людям с иммунодефицитом и лицам старше 60 лет, которые привились препаратами Sinovac или Sinopharm. Ревакцинация в Казахстане стартовала 22 ноября.