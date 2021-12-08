- Здоровались, да и всё. Особо не общались. Тут сауна и вечно какие-то гулянки. Не знаю, как могло это произойти, - рассказали соседи.

- Заключением судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть женщины наступила в результате повешения. По факту суицида начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы. Остальные подробности и причины совершения суицида в интересах следствия и в рамках статьи 201 УПК РК не разглашаются, - подчеркнули в полиции.

Как сообщили журналистам "МГ", женщина якобы была хозяйкой сауны "Нирвана". Ей было 44 года. Соседи рассказали, что женщина была доброжелательной и никаких ссор и конфликтов между ними не было.В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что шестого декабря в 21:00 в хозяйственной постройке по месту работы по улице Мулдагалиева полицейские нашли труп 44-летней женщины.