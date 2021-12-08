Выкуп городом участка в парке активисты ждут три года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Прогноз погоды на 20 августа в Казахстане Иллюстративное фото из архива "МГ" Участок площадью более двух гектаров в парке «Южный» находится в собственности у банка. С 2018 года активисты, которые пристально следили за реконструкцией парка, поднимали вопрос о возвращении земли в парк. В августе 2020 года года аким обещал рассмотреть вопрос с выкупом участка. В апреле 2021 года в управлении земельных отношений Алматы подтвердили, что градоначальник поручил вернуть участок в состав парка и принято решение о принудительном его отчуждении. В начале декабря заместитель акима города заверил, что акимат и глава Алматы лично держат этот вопрос на контроле. Также он сказал, что участок перешёл от одного собственника к другому. Восьмого декабря, говоря про точечную застройку, вопрос парка затронул аким Алматы.
- Помните, сколько вопросов было по парку «Южный». В своё время частник купил, оттяпал часть этого парка, хотел построить. Благодаря жителям не получилось. После этот участок перешёл в собственность банка и мы объявили банку, что будем выкупать участок. Там ничего не будет, - сказал Бакытжан Сагинтаев в ходе брифинга в СЦК.
Корреспондент «МГ» отправил вопрос на брифинг - какой именно компании сейчас принадлежит участок. Однако очередь до вопроса не дошла. Из 43 журналистов, свои вопросы смогли задать только 17 наших коллег.