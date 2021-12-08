Наши читатели знают, что мы ежегодно накануне новогодних праздников организуем акции для наших маленьких героев. Благодаря нашим партнёрам, дети всегда получают сладкие подарки, а их родители – продуктовые наборы. "Мой ГОРОД" поздравил героев своих публикаций с Новым годом (фото, видео) Мы всегда стараемся не просто вручить подарки, а организовать небольшое представление для детей, ведь большинство из них редко выходят из дома и чаще видят людей в белых халатах, чем сверстников, и тем более Деда Мороза. В прошлом году из-за пандемии мы не стали рисковать здоровьем наших героев и просто "обменяли" подарки на стихи и песни. Сейчас мы ищем Дедов Морозов, готовых выехать вместе с нами, чтобы поздравить детишек с Новым Годом, подарить им и всем окружающим хорошее настроение и зарядиться позитивом на весь следующий год! Вы нам подходите, если: вы старше 18 лет, у вас имеется костюм Деда Мороза, умеете говорить басом, и 23 декабря абсолютно свободны! Наличие автомобиля приветствуется, особенно, если можете оформить автомобиль в виде саней. Для регистрации звонить или писать на WhatsApp по номеру +7 777 478 0004 (c 9:00 до 18:00 в будние дни). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.