Детям с ограниченными возможностями будут назначать группу инвалидности с 7 лет
Раньше группа инвалидности назначалась с 16 лет, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
По словам заместителя руководителя отдела социального обеспечения Уральска Риммы Гайнуллиной, в этом году были внесены изменения в закон "О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца". Он вступил в законную силу с 24 октября этого года.
– У нас раньше была категория "Дети-инвалиды до 16 лет" и им всем выплачивалась одна и та же сумма, дальше с 16 до 18 лет они делились по группам. Теперь у нас есть категория "Дети инвалиды до 7 лет", далее с 7 до 18 лет им устанавливают категорию инвалидности. Эта процедура происходит без участия самих инвалидов и их представителей. Раньше у нас выплачивалось пособие по уходу за инвалидом первой группы с детства. Данная мера позволила дифференцировать оказываемые реабилитационные мероприятия и социальную помощь, в том числе в части размеров пособий, в зависимости от степени тяжести заболевания детей, - подчеркнула Гайнуллина.
Вместе с тем, с 27 октября этого года введены пособия гражданам, осуществляющим уход за людьми с инвалидностью первой группы, вне зависимости от причины инвалидности (инвалид с детства, общие заболевания, трудоувечия, несчастные случаи - прим. автора). Если инвалид дееспособный, то он сам должен обратиться в отделение ЦОН, если нет, то должен обратиться его официальный опекун либо человек, у которого есть доверенность. Пособие назначается со дня подачи заявления.
– Но в то же время есть люди, которые получают выплаты с органов местного бюджет за индивидуального помощника. В данном случае они имею право выбрать: либо получать пособие от государства в размере 48 023 тенге, либо получать выплаты из органов местного бюджета в качестве индивидуального помощника, - отметила Римма Гайнуллина.
Ещё одно новшество - теперь инвалид при потере одного из кормильцев имеет право получать как пособие по инвалидности, так и пособие по утере кормильца, хотя раньше человек мог получать только один вид из этих пособий.
Напомним, с 1 января 2021 года на 7% повышаются солидарные пенсии, а также будут повышаться базовая пенсионная выплата, специальные государственные пособия и государственные социальные пособия. Размер минимальной пенсии будет составлять 46 302 тенге.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!