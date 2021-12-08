- Следствием установлено, что в период с февраля 2018 года по апрель 2021 года подозреваемый похитил денежные средства путём перечисления 258 миллионов тенге на расчётные счета пяти компаний, с которыми предварительно составил фиктивные договора об оказании услуг в адрес ТОО Kcell Solutions, а также незаконной выписки 192 миллионов тенге в виде авансов на своё имя...В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что похищенные денежные средства подозреваемый проиграл в букмекерских конторах PariMatch и Олимп, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В агентстве по финансовому мониторингу сообщили о проведении досудебного расследования в отношении бывшего финансового директора ТОО Kcell Solutions. Его подозревают в хищении средств АО «Кселл» на сумму 450 миллионов тенге.Контрольный пакет акций «Кселл» принадлежит АО «Казахтелеком», а значит Kcell Solutions относится к субъекту квазигосударственного сектора. Подозреваемый находится под стражей, расследование продолжается.