Врачам удалось сохранить ей беременность, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Беременная в Атырау спрыгнула с моста в ледяную воду Утром седьмого декабря в Атырау женщина спрыгнула с пешеходного моста в ледяную воду. Сотрудники водной полиции Атырауской области добрались до неё на катере, достали пострадавшую из воды и передали спасателям. Женщина была без сознания. Позже выяснилось, что она беременна. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, спрыгнувшей с моста оказалась 28-летняя жительница Уральска.
– Девушка поступила в отделение нейрохирургии Атырауской областной больницы. Врачи оценивают её состояние как среднее. У пациентки зафиксирован перелом четырёх рёбер. Весь период лечения будет находиться под наблюдением врачей и психолога. Срок беременности четыре недели, - рассказали в облздраве.
Беременность сохранена.